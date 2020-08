8 clarificări despre cazul pastorului din Suceava care și-a terorizat și abuzat sexual copiii

Pastorul a creat o “stare de teroare” în familie, arată comunicatul Parchetului de pe 10 august. Își abuza sexual fiicele, își bătea copiii, “le aplica corecţii prin privare de hrană, punându-le astfel în primejdie gravă dezvoltarea fizică”.



Am încercat să verificăm și să lămurim aspectele cele mai importante în legătură cu acest caz. Am stat de vorbă cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, autoritățile locale din comuna Dolhești, dar și cu pastori neoprotestanți din țară.

1. Când și cine a depus plângerea inițială de la care a pornit investigația?

De ce e relevantă informația aceasta? Fiind vorba de un abuz întins pe o perioadă de peste 6 ani, între 2014 și iulie 2020, conform procurorilor, e important de înțeles:

Cum au putut sta ascunse aceste abuzuri atâta vreme.

Cum s-a rupt lanțul traumei și cine a avut curajul să ia inițiativa.

Instituțiile statului au oferit informații contradictorii. Reprezentantul DGASPC Suceava a declarat că “mama a depus plângerea”, primarul comunei Dolhești a spus că “fata de 19 ani a depus plângerea”, în timp ce administratorul comunei a precizat că a fost vorba de mamă.



“Una din fete a făcut plângerea pe 6 iulie. Poliția a fost sesizată prin 112 că fata dorește să depună o plângere. Secția de Poliție Preutești a instrumentat dosarul”, a lămurit pentru Libertatea purtătorul de cuvânt IPJ Suceava.



Am cerut lămuriri și de la STS în legătură cu apelurile primite la 112 din satul unde locuiește familia, în perioada 5-6 iulie.



Au fost înregistrate două apeluri la 112 în data de 6 iulie.



Un apel de aproape 6 minute la 112, la 5.18 dimineața



Primul apel a fost făcut de un minor, la ora 5.18 dimineața. A fost clasificat pe indexul “Conflicte și agresiuni fizice – cu victime”. Apelul a durat 322 de secunde, aproape 6 minute.



Al doilea a fost făcut de niște bărbați din sat, la ora 21.55 și avea ca obiect “Informații cu privire la săvârșirea unor fapte aflate în competența de soluționare a poliției”. La ora respectivă, mama și copiii se aflau deja într-un centru DGASPC.



Prin urmare, putem concluziona că apelul care a semnalat abuzul este cel făcut la 5.18 dimineața, de un minor. Acesta a trecut dincolo de frică și ruşine și, după 6 ani, a rupt tăcerea.

2. Au fost duși doar copiii într-un centru DGASPC?

Poliția a sesizat Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.



Mama și cinci copii au fost transportați în aceeași zi, pe 6 iulie, într-un centru DGASPC, a explicat Nicoleta Daneliuc, purtător de cuvânt DGASPC Suceava. E vorba de Centrul multifuncțional pentru victimele violenței domestice.



Abia acolo au ieșit la iveală și abuzurile sexuale ale pastorului, în urma discuțiilor cu un psiholog din centru, a spus Nicoleta Daneliuc.



Familia a stat în centrul respectiv 18 zile, până pe 24 iulie.



“Din momentul în care a fost arestat, mama a solicitat să se întoarcă acasă cu copiii, considerând că agresorul este deja lipsit de libertate”, a adăugat Nicoleta Daneliuc.



“Ieri (11 august, n.r.), când am contactat-o pe mamă, am convins-o să continue consilierea și o va continua cu un psiholog de la echipa mobilă din Fălticeni”, a mai precizat purtătorul de cuvânt DGASPC Suceava.

3. Când a fost arestat pastorul?

Pastorul a fost reținut pe 18 iulie pentru 24 de ore, iar pe 19 iulie s-a emis mandat de arestare preventivă pe 30 de zile, de la 19 iulie 2020 până pe 17 august 2020.



Practic, acesta a fost reținut la 12 zile după ce una dintre fete a sunat la 112, iar familia a fost dusă într-un centru DGASPC Suceava.



În perioada asta, pastorul și-a sunat soția, cerându-i să își retragă plângerea, au explicat pentru ziar mai multe surse.



“Din ce am înțeles noi, mama a fost contactată telefonic de tată, care și-a cerut iertare pentru ce a făcut în fața copiilor. Și copiii mai mari au rugat-o pe mamă să îl ierte, să își retragă plângerea, ordinul de protecție”, a spus purtătorul de cuvânt DGASPC Suceava.



Mai mulți reporteri locali, cu care a discutat Libertatea și care au stat de vorbă cu o parte dintre membrii familiei pastorului, au confirmat informația că tatăl a sunat-o pe mamă și i-a cerut să își retragă plângerea. Acesta ar fi spus că e bolnav și că nu poate să meargă la închisoare.

4. Și-a retras mama plângerea?

Pe data de 8 iulie, la două zile după ce a ajuns în centrul DGASPC, soția pastorului a depus o plângere împotriva acestuia, a confirmat purtătorul de cuvânt IPJ Suceava.



Cinci zile mai târziu, pe 13 iulie, femeia și-a retras-o. În momentul de față soția nu mai apare ca parte vătămată în dosar.



În ziua în care mama și-a retras plângerea, pastorul era încă în libertate. A fost reținut abia după 5 zile.

5. S-a emis sau nu ordin de protecție împotriva agresorului?

Pe data de 6 iulie, în aceeași zi în care una dintre fete a sunat la 112 și familia a fost dusă într-un centru pentru victimele violenței domestice, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, la ora 19.30, de către Poliţia Municipiului Fălticeni – S.P.R. 12 Preuteşti. Ordinul de protecție provizoriu e valabil timp de 5 zile de la data emiterii.



Pe 9 iulie, pastorul, aflat în libertate, a contestat ordinul de protecție.



Pe 13 iulie, Judecătoria Fălticeni a luat act că mama și o parte dintre copii renunță la judecata cererii privind emiterea unui ordin de protecţie. În aceeași zi, soția a renunțat și la plângerea împotriva soțului.

6. Cum era văzut pastorul în comunitate? “Domnul să te binecuvinteze, asta era vorba lui”

Autoritățile locale cu care a discutat Libertatea au spus că vestea trimiterii în judecată a pastorului a fost un șoc total. “Toată lumea s-o mirat. Nu se aștepta nimeni”, spune primarul Cristinel Neculai Bărculescu. Edilul zugrăvește imaginea unui bărbat respectabil, apreciat în comunitate.



“Sunt primar aici de patru ani. Eu mi-am făcut o părere foarte bună despre ei, copiii foarte curați, îngrijiți, cuminți, cu rezultate foarte bune la învățătură, o familie liniștită, nu o ieșit cu nimic în decor, dimpotrivă, ăsta era pastor și mai dădea ajutoarea, cadouri din ce primea el”, povestește primarul.



Pastorul se ocupa și de comerț.



“Umbla prin toată comuna și ducea legume, fructe cum se umblă pe la țară. Le cumpăra de la angro. Așa se procedează și acum. Sunt oameni care le cumpără de la angro și umblă prin sate pe aici, cu harbuz, ardei, roșii. Ca să nu se ducă lumea la magazin”, adaugă primarul.



El vorbea frumos cu lumea, fiind pastor. Avea un limbaj adecvat. Domnul să te binecuvinteze, asta era vorba lui. Nu era tare prietenos, dar nu era scandalagiu. Nu era la crâșmă, el stătea acasă, cu familia lui. Așa se vedea. Primarul Cristinel Neculai Bărculescu:

Costică Crăciun, administrator public în cadrul Primăriei Dolhești, confirmă această imagine.



“El nu poza ca un om rău sau cutare. Nici nu îți dădeai seama ce se întâmplă, ce face el noaptea în familie. Și noi am rămas stupefiați, ca fiecare. Toată lumea o rămas tablou, fără să își dea seama cineva mai dinainte și am stat cu mâinile în sân și nu a vrut să spună. Ce lucra, lucra noaptea”, explică administratorul comunei aflate la 15 kilometri est de Fălticeni.

“Nu vă imaginați că aici suntem ca la Caracal”



“Nu vă imaginați că aici suntem ca la Caracal. E o comunitate mică, liniștită, cuminte, acuma e un pic speriată de ce s-o întâmplat. Dar lucrurile încet, încet revin la normal. Copiii sunt acasă, au acasă ce le trebuie. Nu s-o auzit la noi în comună treburi de astea”, adaugă primarul.



Imaginea pozitivă pe care pastorul ar fi avut-o în comunitate contrastează puternic cu cea zugrăvită de procurori.



Aceștia descriu o “stare de teroare” creată în familie de pastor.



Îi supunea pe copii la “pedepse şi activităţi grele de gospodărie – uneori şi pe timp de noapte şi ploaie, le aplica corecţii prin privare de hrană, punându-le astfel în primejdie gravă dezvoltarea fizică”, potrivit procurorilor.



“De asemenea, (…) a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu una din fiicele sale minore, precum şi acte de natură sexuală cu aceasta şi cu celelalte trei fiice”, mai precizează comunicatul Parchetului.

7. A fost cu adevărat o surpriză pentru comunitate că pastorul respectiv își abuza familia?

Reportajele de la fața locului arată că violența fizică împotriva copiilor era, de fapt, cunoscută în sat.



“Nouă ne e frică de el, vă spun sincer, el deja a spus că dacă scapă, el se ocupă de ulița asta, are treabă cu vecinii, așa e felul lui. Ce pot să vă spun este că se comporta urât cu copiii, îi alerga încontinuu, îi punea la treabă forțat, era mai rău ca la închisoare… de viol sau agresiune sexuală față de fete nu am auzit nimic, nu am bănuit nimic”, a povestit un vecin pentru ziarul Monitor de Suceava.



“Îi punea la treabă, îi bătea, dar eu nu am putut să mă bag. Eu am trei ani de zile de când nu vorbesc cu el”, a spus o altă vecină pentru Observator.



Unul dintre copiii pastorului fugise recent de acasă, a povestit pentru Libertatea chiar primarul comunei. “Așa vorbea lumea, că l-ar fi bătut pe un copilaș și ăsta ar fi plecat de acasă în pădure, de aici o început tot tam-tam-ul ăsta”, a explicat edilul.



Libertatea a verificat informația cu IPJ Suceava.



“Unul dintre băieți a fugit de acasă pe 30 mai. Nu știu dacă în pădure sau pe lângă pădure. Era major”, a spus reprezentantul IPJ Suceava.



Exclus din Biserica Baptistă



În plus, pastorul a fost dat afară din Cultul Baptist acum 5-6 ani. Pe atunci era un simplu enoriaș.



În Biserica noastră avem niște principii, o anumită conduită morală și spirituală, la care dumnealui nu s-a încadrat. Un reprezentant al Bisericii Baptiste din Fălticeni:

“Atunci ne-o părut rău, dar o trebuit să îl excludem. Nu o avut manifestări care să fie strigătoare la cer, dar prin modul lui de a vorbi, de a gândi, de a vedea lucrurile, avea o cu totul altă viziune asupra credinței și asupra umblării pe calea aceasta a pocăinței, deosebită față de a noastră. Și atunci am zis noi mergem pe calea noastră, tu mergi pe drumul tău”.

8. Din ce confesiune face parte pastorul?

Nici primarul, nici administratorul comunei nu au știut să spună din ce confesiune face parte pastorul.



Primarul a explicat însă că la slujbele ținute de pastor nu mergeau familii din comuna Dolhești.



“Erau numai ei. El, nevasta și copiii, atât. În rest nu mai aveau. Mai avea câțiva, dar îi aducea din alte județe. Nu de lângă noi. Are acolo o cameră mai mare, o sufragerie cu mese”, a declarat edilul.



Membru într-o asociație religioasă cu sediul în SUA



Casa în care locuia pastorul cu familia și unde ținea slujbe are un însemn mare cu Biserica Penticostală, “Poarta Cerului”, unul cu “Betel”, dar și mai multe cruci. De obicei, cultele neoprotestante nu folosesc simbolul religios al crucii. E o casă mare, bine întreținută.



Casa în care locuia pastorul cu familia și unde ținea slujbele

“N-a fost niciodată membru al Cultului Penticostal”, a spus pentru Libertatea pastorul penticostal Liviu Axente.



De altfel, Alianța Evanghelică, din care fac parte Cultul Penticostal, Baptist și Creștin după Evanghelie, a anunțat că pastorul trimis în judecată pe 10 august nu este “nici măcar membru” într-una din bisericile respective.



Libertatea a aflat că pastorul face parte dintr-o asociație religioasă de denominație penticostală (dar care nu are legătură cu Cultul Penticostal din România), cu sediul la Oradea: Uniunea Bisericilor Penticostale Holiness – Filiala din România. Înființată în 2005, aceasta a fost recunoscută de către Secretariatul de Stat pentru Culte ca asociație religioasă în 2017.



Biserica Internațională Penticostală Holiness (International Pentecostal Holiness Church) are sediul în orașul Oklahoma și are misiuni în întreaga lume.



“Ne delimităm categoric de faptele acestuia”



Pastorul Tiberiu Bulzan, care predică la Biserica Betania din Oradea, parte din Uniunea Bisericilor Penticostale Holiness, a spus pentru Libertatea că pastorului arestat i s-a retras ordinarea, adică nu mai poate profesa ca pastor.



“Ne delimităm categoric de faptele acestuia și suntem în legătură cu familia pentru a-i ajuta și consilia spiritual în această perioadă dificilă.



Nu am avut cunoștință de comportamentul păcătos și ascuns al acestuia până la vestea arestării lui, moment în care i s-a retras ordinarea de pastor. Condamnăm categoric astfel de fapte și de acum el va suporta consecințele legii pentru faptele lui”, a spus pastorul Tiberiu Bulzan.

