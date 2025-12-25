Dintre aceștia, jumătate prezintă infecţii respiratorii acute, iar majoritatea acestora sunt cazuri de gripă.

Sezon gripal intens în România, numărul bolnavilor crește

Conform medicului, noua variantă de gripă aflată în circulaţie are o contagiozitate ridicată și poate provoca complicații grave în rândul categoriilor vulnerabile, cum sunt copiii, persoanele în vârstă și pacienţii cu boli cronice.

Dr. Marinescu avertizează că ne aflăm în plin sezon gripal și că este probabil ca, în săptămânile următoare, numărul îmbolnăvirilor să crească și mai mult.

„În momentul de faţă s-au dublat prezentările faţă de o lună obişnuită, avem în jur de 200 în 24 de ore, mă refer la copii şi la adulţi, jumătate din ele sunt infecţii respiratorii acute, iar gripa ocupă practic de departe locul principal. Am ajuns în punctul în care avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult. De aici sunt destul de mulţi cei care trebuie să rămână internaţi, mai ales la copii, unde trebuie să ai o monitorizare, nu înseamnă neapărat că au forme severe, iar la adulţi, din păcate, fie că sunt cu vârstă avansată, fie că au boli cronice, sunt de asemenea complicaţii, chiar forme severe, e adevărat mai rar se întâmplă să ajungă şi în ATI cazurile critice”, a explicat specialistul.

Noua gripă de tip A ajunsă în România, foarte contagioasă

Virusul gripal predominant, tip A, varianta K, a fost identificat recent în mai multe ţări europene, inclusiv Anglia, Italia şi Spania.

„Era evident că acea variantă nu are nevoie de paşaport ca să treacă graniţa şi ajunge şi în România, lucru care s-a întâmplat. Noi de altfel am făcut secvenţiere la« Matei Balş», în laboratorul nostru de genetică şi am constatat că mare parte dintre pacienţii care au gripă de tip A, mai exact AH3N2, au această variantă K”, a spus dr. Marinescu.

Deși varianta virală actuală nu prezintă caracteristici neobișnuite în ceea ce privește virulența, contagiozitatea acesteia este ridicată, similar altor virusuri gripale.

„Nu pot spune că are ceva diferit, că e o virulenţă sporită, prin definiţie virusurile gripale se transmit foarte uşor, contagiozitatea este crescută, simptomatologia e cu o paletă largă şi nu aş spune că ce avem acum e diferit, doar că ar trebui într-adevăr să plecăm de la ideea că e varianta virală a momentului şi că suntem în plin sezon de gripă care e departe de a se încheia şi este foarte posibil ca în următoarele săptămâni, în finalul de an şi în luna ianuarie să avem o activitate şi mai intensă faţă de ce e acum”, a explicat medicul.

Dr. Adrian Marinescu: Vaccinarea rămâne o problemă la români

Un aspect îngrijorător semnalat este rata scăzută de vaccinare antigripală a populaţiei din România.

„Din păcate, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-o măsură satisfăcătoare, cum ne-am fi dorit, în aşa fel încât să ajungem la un procent de 75% dintre cei care au factori de risc. OMS recomandă ca la persoanele care au factori de risc prin vârstă şi boli cronice, să ai o protecţie de minimum 75%, lucru care e departe să se întâmple în acest moment în România”, a spus dr. Marinescu.

Specialistul subliniază importanța vaccinării, mai ales pentru categoriile vulnerabile, pentru a preveni complicațiile severe asociate gripei.

Sezonul gripal actual este departe de a se încheia, iar autoritățile îndeamnă populația să ia măsuri preventive.

Primele cazuri de așa-numită „supergripă” au fost confirmate oficial în România de la jumătatea lunii decembrie. Este vorba despre o variantă a virusului gripal A(H3N2), subclada K, care circulă deja în mai multe state europene și care a dus la o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri.

Mulți oameni se întreabă ce simptome corespund fiecărui tip de infecție. Iată o sinteză care evidențiază principalele diferențe dintre răceala obișnuită, COVID-19, gripă și VSR.

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"

