Care e cel mai bun moment să ne vaccinăm antigripal

Perioada ideală pentru vaccinare este între 1 octombrie și 15 noiembrie, pentru ca organismul să aibă timp să dezvolte imunitate până la vârful sezonului gripal, estimat în ianuarie 2026. Imunitatea se formează în aproximativ două săptămâni după vaccinare. Medicul de familie Rodica Badea a explicat pentru Libertatea că, totuși, cel mai bun moment pentru vaccinare este începând cu 15 octombrie, pentru că protecția oferită de vaccin durează în medie șase luni.

„Ideal este să te vaccinezi după 15 octombrie, pentru că atunci ai protecție optimă pe toată durata sezonului gripal. Dacă te grăbești prea devreme, s-ar putea ca efectul să scadă înainte de sfârșitul iernii”, spune medicul.

Vaccinurile, sigure și eficiente: „Riscul este infim, dar teama rămâne”

Vaccinurile folosite în România conțin tulpini virale inactivate (două de tip A și una de tip B), selectate anual în funcție de recomandările OMS și Agenției Europene a Medicamentului, și nu pot provoca gripa. Formulele se schimbă de la un an la altul, în funcție de tulpinile care circulă în emisfera nordică.

„Vaccinurile sunt identice din punct de vedere al siguranței, diferă doar tulpinile. Imunitatea se formează în două săptămâni și protejează în medie șase luni”, explică medicul.

De ce refuză mulți români vaccinarea? „Din teamă. Oamenii se sperie de posibile reacții adverse, cum ar fi trombozele sau declanșarea unor boli autoimune. Dar riscul este minim, de 0,01%. Este infim. Beneficiile pentru pacienții cu boli cronice sunt net superioare față de riscuri”, explică dr. Badea.

Ea spune că, în opt ani de vaccinare, nu a întâlnit reacții grave: „În afară de durerea locală, o ușoară febră sau oboseală, nu am avut pacienți cu probleme. Informația circulă greșit pe rețelele de socializare, e preluată și amplificată de oameni fără pregătire medicală.”

Cele mai frecvente reacții adverse sunt minore: roșeață, ușoară durere la locul injectării, febră mică sau oboseală, care dispar în câteva zile.

Cât costă vaccinul antigripal în farmacii în 2025

Prețurile vaccinurilor antigripale variază în funcție de producător și tipul formulei:

  • Vaxigrip Tetra (Sanofi), vaccin trivalent, recomandat adulților și copiilor peste 6 luni, costă între 68 și 79,85 lei, în funcție de farmacie.
  • Influvac (Abbott) – tot trivalent, cu un preț mediu de 64,48 lei, este printre cele mai folosite în campaniile de vaccinare.
  • Fluenz Tetra (AstraZeneca) – esye un vaccin nazal, destinat copiilor, și costă aproximativ 124 lei.
  • Efluelda (Sanofi) – vaccin cu doză mare, recomandat persoanelor peste 65 de ani, are un preț de aproximativ 200 lei și este considerat cel mai eficient pentru vârstnici.

Vaccinurile sunt compensate 50% pentru persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice. Copiii, gravidele, vârstnicii și pacienții cu boli cronice beneficiază de gratuitate totală.

Cine beneficiază de vaccin gratuit

Ministerul Sănătății oferă vaccinarea gratuită pentru:

  • copiii între 6 luni și 18 ani
  • gravidele
  • persoanele peste 65 de ani
  • bolnavii cronici (diabet, afecțiuni respiratorii, cardiovasculare, autoimune),
  • personalul medical și angajații din centrele sociale.

Pentru celelalte categorii, vaccinul este compensat parțial sau se poate achiziționa integral din farmacii.

Cine nu se poate vaccina

Potrivit medicului Rodica Badea, există totuși excepții de la vaccinarea antigripală:

„Pacienții aflați sub tratamente de imunosupresie sau cei cu alergii severe nu se pot vaccina. Pentru aceștia, o infecție gripală luată de la persoane nevaccinate poate duce la complicații grave sau chiar la deces”, atrage ea atenția.

România, printre ultimii din Europa la vaccinare

Medicul crede că lipsa unei politici clare de sănătate și birocrația descurajează oamenii.

„Nu există o campanie reală care să promoveze vaccinarea. Totul e sub formă de recomandare. În alte țări, statul te cheamă la analize și la vaccinare, și te cheamă până te convinge”, spune Rodica Badea.

Ea compară situația României cu cea din Suedia: „Medicii din Suedia vin la Institutul Oncologic din București ca să vadă cancere de col uterin în stadiul 3 și 4. Pentru că au eradicat boala. Asta deși și Suedi a început campaniile de vaccinare HPV în același an cu noi, 2008. Diferența este că ei nu au renunțat. Acum, la 20 de ani distanță, au o incidență de 0,01%. E rușinos să vezi unde suntem noi.”

Medicii de familie cer un sistem mai simplu

Un alt obstacol ține de birocrație. Dr. Badea spune că procesul actual este greoi și descurajant: „Pacientul vine la cabinet, ia rețeta, merge la farmacie, cumpără vaccinul, se întoarce la medic pentru administrare. De multe ori, renunță pe drum.”

Ea crede că soluția este simplificarea fluxului: „Farmaciile care vaccinează sunt puține. Ca să poți vaccina acolo, trebuie să ai flux separat, loc dedicat, timp de supraveghere de 15 minute, contract pentru eliminarea deșeurilor medicale. Nu e imposibil, dar e mult de făcut.”

„Românii trebuie să înțeleagă că vaccinarea nu e doar o alegere personală, ci un gest de protecție pentru toată comunitatea. Când te vaccinezi, îi protejezi și pe cei vulnerabili din jurul tău”, spune medicul, ca un ultim aple la responsabilizare.

„Anul trecut, peste un milion de români s-au vaccinat”

În sezonul trecut, peste 1 milion de români s-au imunizat antigripal, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Specialiștii speră ca numărul să crească în 2025, odată cu extinderea vaccinării în farmacii și campaniile de informare.

„E important să înțelegem că gripa nu e o simplă răceală. Poate fi periculoasă, mai ales pentru cei vulnerabili. Vaccinarea rămâne cea mai bună metodă de protecție”, spun medicii de familie.

Medicii recomandă vaccinul în special pentru categoriile vulnerabile, care riscă complicații severe sau chiar deces în cazul unei infecții respiratorii.

