800 de produse cu prețuri reduse la Carrefour. Ce nu trebuie să-ți lipsească din casă în aceste săptămâni

Este foarte simplu: mergi în magazin, găsești produsele marcate cu prețul redus, le pui în coș și beneficiezi de discount direct pe bonul de cumpărături.

Ce găsești la preț redus

Campania face parte dintr-un angajament pe termen lung al retailerului de a susține accesul românilor la produse de calitate, cu prețuri accesibile. Printre categoriile de produse incluse în ofertă se numără băcănie (ingrediente, conserve, patiserie și snacking), lactate, mezeluri, ouă, produse congelate, lichide, îngrijire personală și îngrijirea casei – produse care nu lipsesc niciodată din coșul de cumpărături.

Pentru dimineață, poți alege cafea măcinată cu 27% mai ieftină în perioada aceasta, alături de specialități din brânză precum cașcavalul de Ibănești felii cu 15% reducere, Parmigiano Reggiano cu 14%, sau brânza de burduf și cașcavalul Rucăr, fiecare cu 10% mai ieftine. Pentru o gustare dulce, croissantele cu Nutella au o reducere de 10%.

La prânz sau cină, poți opta pentru mazărea fină cu 15% reducere, cu file de macrou, de asemenea redus. Pentru produsele care nu trebuie să lipsească niciodată din casă, precum apa plată sau uleiul de măsline, poți lua cantități mai mari. De exemplu, apa plată de 2 L este redusă cu 24%, uleiul de măsline extravirgin 1L cu 20%, iar frișca vegetală, perfectă pentru deserturi, are o reducere de 16%.

La capitolul îngrijirea casei, găsești detergent capsule cu lavandă (15 capsule), cu 16% reducere, pentru și mai multe economii.

Reduceri la raft, fără condiții

De reținut că reducerile sunt aplicate direct la raft, peste prețul afișat. Intri în magazin, vezi prețul redus, cumperi și discountul se scade automat pe bon, la casa de marcat.

Produsele sunt disponibile pe toată durata campaniei, până pe 31 martie în toate hipermarketurile și magazinele Market din rețeaua Carrefour. În magazinele de tip Market, găsești până la 400 de articole la preț redus.

Intră în magazine și caută eticheta „Reducem prețurile” de la raft!

Foto: Carrefour