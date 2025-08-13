Noile spații de parcare sunt rezervate doar pentru locuitorii orașului care au legătură cu aceste instituții. Deși parcarea nu va fi complet gratuită, primele 60 de minute nu vor fi taxate.

Șoferii vor trebui să obțină un tichet de la parcomat.

Pentru încălcarea regulii, un turist sau rezident al unui alt oraș din Polonia va trebui să plătească o amendă de 300 de zloți (aproximativ 70 de euro).

Există unele neclarități privind implementarea acestui sistem. Nu este încă limpede cum vor determina autoritățile rutiere dacă șoferul este rezident al orașului.

Mașina poate avea, de exemplu, numere de înmatriculare din Varșovia sau Poznań, iar proprietarul său poate locui de mult timp în Zakopane într-o casă închiriată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE