Cuprins:
„Pulsul meu a crescut”
12 septembrie 2025, o zi cu adevărat memorabilă pentru Trym Fehn Vaa, din Porsgrunn, sud-estul Norvegiei. Dimineața a devenit tată pentru prima dată, o dată cu venirea pe lume a micuței Kristine. Seara, în timp era în mașină în parcarea spitalului, a primit un telefon.
„Eram destul de obosit, nemâncat, de la ora 1.00 eram treaz. Atunci a sunat telefonul”, a relatat Vaa, pentru postul NRK. La celălalt capăt al firului era reprezentantul societății de loterie din Norvegia. „Pulsul meu a crescut!”, își amintește el .
Ce am eu de spus nu poate, desigur, să depășească asta. Dar poate ajută! Ai câștigat un milion de coroane. Felicitări! – i-a spus reprezentantul loteriei
„Am fost foarte fericit. Nu toată lumea devine tată și milionar în aceeași zi”, a spus Fehn Vaa.
„Prietena mea ar fi vrut țipe, dar mai era cineva în rezervă”
În loc să meargă acasă să se odihnească, Trym Vaa s-a întors în clinică pentru a-i da vestea partenerei sale. „Prietena mea ar fi vrut să țipe și să sărbătorească. Dar mai era o colegă în rezervă, a trebuit să ne abținem”, a povestit el.
Moașa cuplului, Eva Velstad Kjær, s-a bucurat din toată inima alături de ei: „Lucrez de 12 ani. Nu am mai auzit așa ceva. Este o coincidență absolut fantastică și fericită. Cred că în ziua aceea a tras lozul câștigător de două ori!”.
Proaspătul tată și milionar în coroane a ales să folosească aproape toți banii pentru a-și plăti datoriile.
- Nimeni nu a câștigat premiu cel mare la tragerea Eurojackpot din 13 septembrie. Premiul al doilea a fost împărțit între 6 norocoși, 5 germani și un maghiar, care au luat aproximativ 6,4 milioane de coroane fiecare, circa 262.000 de euro. .Premiul la categoria a treia a fost împărțit de 21 de câștigători, între care și Trym Fehn Vaa.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.