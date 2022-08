A doua zi a Bac-ului de toamnă. „Ce ați făcut ca să compensați pierderile din școala online?”. „Meditații”

Tinerii care s-au înscris la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă, au susținut azi, 17 septembrie, proba obligatorie a profilului. Astfel, cei de la filiera teoretică și tehnologică au dat examen la matematică, iar cei de la filiera teoretică, profil umanist și filiera vocațională au susținut proba la istorie.

Libertatea a mers la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, de pe strada Olari, din sectorul 2, pentru a afla cum s-au descurcat absolvenții. Ce a fost diferit față de sesiunea din vară și ce planuri au pentru viitorul lor?

Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”

Sara, în vârstă de 18 ani, a dat din nou proba la istorie și vine de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu”. În prima sesiune a avut ghinion, crede tânăra. „După proba de la română, fiindcă la eseu a picat o operă pe care pur și simplu nu o învățasem, am avut un atac de panică. Mi-a fost rău în seara următoare. M-am dus la istorie cu moralul la pământ. Am picat”, povestește ea.

Acum, a ieșit fericită din sala de examen: subiectele i s-au părut ușoare. Totuși, pentru a ajunge aici, a apelat la meditații. „Vă spun sincer, nu mi-am văzut la față profesorul de istorie tot parcursul anului. Deși, pentru mine, școala online a fost un plus, pentru că stau departe de liceu și mi-e greu cu naveta, recunosc că nu s-au făcut toate orele. Am avut și profesori mai în vârstă care nu s-au descurcat să intre online”, explică Sara.

Sara, care a dat examen la istorie. Prima dată, a avut un atac de panică

„Faceți meditații!”

„Nici cei care au avut șansa să învețe la un liceu de prestigiu n-au fost prea bine pregătiți”, adaugă, cu convingere. Are și un mesaj pentru cei din clasele mai mici: „Vă recomand cu tărie să faceți meditații, dacă aveți posibilitatea. Nici nu se compară cu orele de la clasă, e o altfel de pregătire acolo!”

„Care ore? Stăteam pe mute!”

Pe meditații a mizat și un alt absolvent care a susținut azi proba la matematică. S-a descurcat bine azi, de un 7. Nu s-a înscris în sesiunea din vară pentru că a rămas corigent la fizică. „N-am înțeles-o niciodată”, se scuză tânărul, care vine de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu.

Cât despre școala online, pufnește în râs când e întrebat cum a fost. „Nu s-a făcut nimic, a fost o pierdere imensă din orice punct de vedere: timp, materie. N-au intrat nici elevii, nici profesorii. Iar atunci când intram, stăteam pe mute (n.r. – cu sonorul oprit)”.

Despre școala online, nu s-a făcut nimic, spune un alt tânăr

O vină colectivă

Lângă gardul liceului, un bărbat în pantaloni scurți și șlapi în picioare flutură plictisit cheile de la mașină. De mai bine de o oră, își așteaptă fiica să iasă din examen. Fata a dat a doua oară proba la matematică. Nu mai vine, dar nu-și pierde răbdarea, nu pleacă, stă cu ochii ațintiți spre ieșire. Fiica lui nu a făcut meditații, spera să reușească cu ce învață de la clasă. „Eu am crezut mereu că cei care nu-și dau interesul la clasă nu vor învăța nici acasă. Așa a fost și cu școala online. A depins de propria voință și de dorința de a învăța. Dacă nu s-a făcut, pe cine să dai vina?! Pe toți!”, ne spune bărbatul.

Speră că a doua oară va fi cu noroc și pentru fiica lui. E ora 12.00, fata încă nu se vede. „Probabil va ieși ultima, dar e semn bun!”, completează zâmbind.

Părinții își așteaptă copiii să iasă din examen

Mic scandal în curtea școlii

Andrei poartă un tricou negru, imprimat cu chipul unui personaj din serialul lui preferat, „La Casa de Papel”, un mare succes pe Netflix. Chipul este cel al „Profesorului”, porecla personajului.

Iese aproape chiuind din curtea liceului. „Gata, îl iau, e al meu de data asta, nu mi-l mai poate lua nimeni!”, strigă fericit. Pentru sine, dar și pentru prietenii care-l așteptau în fața liceului, lângă mașină.

Extenuat mai mult de emoții, a dat să se întoarcă în curte, ca să se așeze pe o bancă. „Nu ai voie să stai aici, așa e regula!”, se răstește femeia de la pază, în timp ce ea însăși stă pe bancă.

Iritat, dar mai mult pentru a face spectacol, băiatul s-a răstit și el: „Bine, doamnă, oricum nu mă mai prindeți pe aici! Am luat Bac-ul, sărut-mâna și o viață frumoasă!”

Râsete.

„Obraznicule!”, se aude în urma lui. Vine o profă, alertată de urlete: „E nevoie să chemăm poliția?” N-a fost nevoie.

„Doar la istorie am picat, mi-a fost rușine că n-am luat Bac-ul din cauza unei singure materii! Acum am învățat, am făcut și meditații, mi-am dat interesul”, spune Andrei.

Andrei

Școală online doar pentru materiile de Bac

„Eu vreau să mă fac pilot, de aceea plănuiesc să plec în Olanda, dacă reușesc să învăț limba. Dacă nu, în Emiratele Arabe”, povestește un alt absolvent.

Băiatul a dat examen la matematică și s-a descurcat, potrivit lui, foarte bine. „Iau peste 8!” La materiile de Bac, spune el, s-a făcut și școală online. „Profesorii erau acolo. La celelalte materii, fiindcă oricum treceai ușor și nu contau pentru Bac, puteai să faci ce vrei. Cam așa a funcționat”, sintetizează el.

După Bac vrea să plece în Olanda, să se facă pilot, spune absolventul

Joi, 18 aprilie, absolvenții vor susține proba la alegere a profilului și specializării, proba scrisă. Calendarul probelor poate fi consultat pe Libertatea.

