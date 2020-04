De Mihai Toma,

Fuminho, 49 de ani, era în Africa de la mijlocul lunii martie. În timpul unei întâlniri pe care dealerul o avut-o la Hotelul Montebelo Indy din Maputo, capitala Mozambicului, poliția a reușit să intercepteze unul dintre telefoanele interlopului brazilian.

Gilberto Aparecido dos Santos, pe numele său adevărat, era filat de Interpol, de DEA, agenția americană și de poliția federală braziliană.

Pe lângă o mulțime de bani, un pașaport fals brazilian și o mașină, 15 telefoane mobile au fost găsite în posesia lui Fuminho în momentul arestării. Când a fost ridicat, Fuminho avea 100 de grame de canabis asupra lui.

Fuminho era liderul Primiro Comando da Capital (PCC), cel mai mare cartel criminal din Brazilia. Sub conducerea sa, organizația din Sao Paulo a livrat tone de cocaină în întreaga lume.

Sergio Moro, ministrul justiției din Brazilia, a postat pe Twitter anunțul capturării lui Fuminho.

Prisão de grande liderança do PCC, apontado como o principal fornecedor de cocaína para o Brasil. Congratulações à Polícia Federal e agradecimento à Polícia de Moçambique,à DEA e ao Departamento de Justiça dos EUA.Forte combate ao crime organizado no Governo do PR @jairbolsonaro https://t.co/XMvrVIyjHv