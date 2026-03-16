Au fost comparate prețurile a trei tipuri de coșuri de cumpărături

E.Leclerc a fost desemnat cel mai ieftin lanț de supermarketuri, cu prețuri medii cu 5,5% mai mici decât cele de pe piață, relatează revista franceză Top Sante.

Pentru această analiză au fost comparate prețurile a trei tipuri de coșuri de cumpărături: 72 de produse de marcă, 72 de produse marca propriului distribuitor și 78 de produse proaspete din raioanele de fructe și legume, brutărie, măcelărie, pește și produse lactate. Metodologia a presupus verificarea efectivă a prețurilor direct de pe rafturi, și nu prin sondaje de opinie.

Pe lângă produsele obișnuite, au fost incluse în evaluare și alimente care nu sunt mereu luate în considerare în statisticile oficiale, cum ar fi pâinea, carnea, peștele sau brânzeturile.

E.Leclerc a ieșit pe primul loc datorită prețurilor competitive, care sunt cu 5,5% mai mici decât media pieței. Diferențele de preț sunt evidente, mai ales la produsele de marcă (6-7% mai ieftine) și produsele proaspete (aproximativ 4% sub medie). Spre exemplu, prețul unui kilogram de pâine standard este de 1,44 euro la E.Leclerc, în timp ce la Intermarché ajunge la 1,79 euro, iar la Auchan la 2,04 euro.

„Obiectivul său a fost întotdeauna să fie cel mai ieftin în orașele unde este prezent”, a explicat Agathe Lejeune, redactor-șef al revistei Linéaires.

„Vom căuta să scădem prețurile, este o promisiune”

Michel-Édouard Leclerc, președintele grupului, a confirmat această strategie: „Vom căuta să scădem prețurile, este o promisiune”, a declarat el.

În clasament, după E.Leclerc, se află Intermarché, cu prețuri mai mici cu 2-3% față de media pieței, urmat de Carrefour, care este ușor mai scump. În schimb, Super U și Hyper U se apropie de media generală.

„Intermarché și Carrefour rămân competitive, ceea ce nu este cazul pentru Super U și Hyper U, care sunt abia puțin sub media pieței în a doua jumătate a anului 2024”, a declarat Frédéric Carluer-Lossouarn, redactor-șef adjunct al Linéaires.

Pe de altă parte, Auchan și Carrefour Market au prețuri ușor mai mari decât media, în timp ce Monoprix se remarcă printr-un nivel al prețurilor cu 16-17% peste medie.

