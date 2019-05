A încercat să-și facă un selfie și a căzut de pe clădire | FOTO & VIDEO

Bărbatul s-a urcat pe clădire și s-a așezat pe marginea terasee, în încercarea disperată de a își face un selfie cât mai impresionant.

Din păcate, bărbatul a sfârșit tragic. Bucata de clădire pe care se afla s-a rupt, iar el a căzut în gol de la mare înălțime.

Imaginile au fost făcute publice de poliția din Bombay, India, pe Twitter.

Attempt for the most daring selfie? Or just another irresponsible adventure? Whatever this was for, it clearly wasnt worth the risk! #SafetyFirst pic.twitter.com/vzBYEZs54Y

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) May 2, 2019