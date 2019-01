„Cu profundă tristeţe, vreau să informez grupul SM Supermalls că iubitul nostru preşedinte-Tatang (tată – n.r.), Henry Sy Sr., a murit împăcat, în somn, în primele ore ale dimineţii de sâmbătă. Să ne rugăm cu toţii pentru odihna eternă a sufletului său”, a declarat Steven Tan, director operativ al grupului SM Supermalls, într-un comunicat, citsat de Agerpres.

Henry Sy Sr., cu origini chineze, filipineze şi taiwaneze, fondatorul SM Group, era şi preşedinte-emerit al SM Prime Holdings Inc, SM Development Corporation, Highlands Prime Inc, BDO Unibank Inc şi preşedinte-onorific al China Banking Corporation.

Henry Sy Sr. s-a născut în provincia Fujian din sud-estul Chinei pe 25 decembrie 1924 şi şi-a deschis primul magazin ShoeMart în 1958, pe care l-a dezvoltat apoi până la un conglomerat cu trei linii principale de business – retail, banking şi proprietăţi imobiliare.

Omul de afaceri filipinez a fost căsătorit cu Felicidad Tan-Sy şi a avea şase copii.

FOTO – EPA

