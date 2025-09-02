Un mare nume al jurnalismului francez s-a stins

Brincourt a fost unul dintre puținii jurnaliști care au traversat timp de 47 de zile Pacificul de Sud la bordul celebrului velier Pen Duick, condus de navigatorul Éric Tabarly. El a scris cărți despre călătoriile sale și a susținut conferințe în care îi omagia pe toți cei care l-au însoțit, de la sherpași la cameramani.

Navigatorul Eric Tabarly conduce Pen Duick VI în 1978, în timpul unei traversări a Pacificului de Sud filmate de Christian Brincourt. Printre cei 14 membri ai echipajului se aflau viitori mari navigatori, iar Tabarly avea să dispară pe mare în 1998. Foto: Profimedia Images

De la pantele Himalayei până la lagunele Polineziei, vocea sa gravă și figura de „baroudeur” au însoțit generații întregi. Brincourt a fost prezent în cele mai fierbinți colțuri ale lumii, acolo unde „lumea se aprindea și fumega”. A relatat despre războaiele din Algeria, Vietnam, cele Șase Zile și Războiul din Golf, dar și despre foametea din Biafra și Etiopia, ori despre atentatele și loviturile de stat care au zguduit continente întregi.

Cu doar două săptămâni înainte de a muri, Brincourt s-a dus la Chamonix, pentru a se reculege în fața Mont Blancului, muntele pe care l-a iubit dintotdeauna. „Știa că zăpezile nu sunt eterne și că ale lui se topeau sub ochii lui”, a scris Paris Match.

Un prieten apropiat al lui Belmondo și Bardot

Cariera sa nu s-a rezumat doar la zone de conflict. Brincourt a legat prietenii puternice cu mari vedete ale cinematografiei franceze. A fost apropiat de Jean-Paul Belmondo, cu care a împărțit inclusiv perioade de recuperare medicală, și de Brigitte Bardot, care l-a numit „confidentul” ei.

Christian Brincourt și Brigitte Bardot au legat o prietenie durabilă, ce a durat decenii. Foto: Brigitte Bardot / X

În 2021, după moartea lui Belmondo, Brincourt povestea pentru Paris Match:

„Am pus deoparte vedeta pentru a-l frecventa zilnic pe om. În 2006, la centrul de reeducare medicală din Granville, un col de femur rupt pentru el și o proteză la genunchi pentru mine ne-au făcut să beneficiem de aceleași îngrijiri. O sută de mese împărțite în fața mării, ore întregi alături în scaun cu rotile au țesut o complicitate…”

Brigitte Bardot, devastată de pierdere

La rândul ei, actrița Brigitte Bardot a transmis un mesaj emoționant pe Twitter, sub forma unei scrisori de mână:

C'est affreux ! J'ai le cœur en mille morceaux. Mon ami, mon jumeau, "Ma Brinque", Christian Brincourt est mort. pic.twitter.com/BJ78vTpY2Y — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) September 1, 2025

„Este îngrozitor! Am inima frântă în mii de bucăți. Prietenul meu, geamănul meu, ‘Brinque-ul meu a murit. (…) Prea mult e prea mult! L-am iubit atât de mult pe ‘Brinque! (…) Odată cu el pierd o parte din mine, sunt devastată de durere.”

Bardot l-a descris drept „un mare stejar regal plin de înțelepciune și de sfaturi bune, protector și sprijin în lupta mea”. Pe lângă prietenia strânsă cu Belmondo și Bardot, Brincourt a rămas apropiat și de fiul său, Marc, cu care a împărțit ani de muncă la Paris Match.

Revista franceză i-a adus un ultim omagiu: „La revedere, Brincourt. Lăsăm în urmă un om care a trăit o mie de vieți și ni le-a împărtășit.”

