Decesul lui James Redford a fost anunțat pe Twitter de către soția lui, Kyle Redford.

”A trăit o viață frumoasă, de impact și a fost iubit de mulți. Îi va fi profund simțită lipsa. Ca soție a sa, la 32 de ani, sunt foarte recunoscătoare pentru cei doi copii extraordinari pe care i-am crescut împreună. Nu știu ce am fi făcut fără ei în ultimii doi ani”, a scris femeia.

Aceasta a confirmat că soțul ei a murit din cauza cancerui la ficat. James Redford s-a luptat timp de aproape 30 de ani cu această boală, suferind două transplanturi de ficat în 1993.

Jamie died today. Were heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, Im most grateful for the two spectacular children we raised together. I dont know what we wouldve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04