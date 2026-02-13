O viață dedicată familiei Ferrero și filantropiei

Maria Franca s-a născut pe 21 ianuarie 1939, în Savigliano, regiunea Langhe. După absolvirea liceului, a urmat cursurile școlii de interpreți din Milano, iar în 1961 s-a angajat ca traducătoare și interpretă la fabrica Ferrero din Alba, care avea să devină un gigant multinațional. În 1962, s-a căsătorit cu Michele Ferrero, creatorul renumitei „Supercreme”, produs care mai târziu avea să fie cunoscut la nivel global sub numele de Nutella. Împreună, cei doi au avut doi fii: Pietro, născut în 1963, și Giovanni, actualul președinte al grupului Ferrero, născut în 1964.

Sub conducerea lui Giovanni, grupul Ferrero a ajuns să numere 36 de fabrici de producție, fiind prezent în peste 170 de țări, cu o cifră de afaceri consolidată de 19,3 miliarde de euro raportată la 31 august 2025 și aproape 49.000 de angajați la nivel global.

Viața Mariei Franca a fost marcată de pierderi dureroase. În 2011, fiul său cel mare, Pietro, a murit subit în Africa de Sud, urmat de decesul soțului său, Michele, în 2015. Cu toate acestea, Maria Franca s-a dedicat muncii filantropice prin intermediul Fundației Piera, Pietro & Giovanni Ferrero, pe care a condus-o mulți ani. Activitatea sa i-a adus recunoașteri internaționale, inclusiv premiul Fundației Naționale Italo-Americane și, în 2024, titlul de cavaler al Marii Cruci al Meritului Republicii Italiene.

Chiar și în ultimii ani de viață, Maria Franca a continuat să joace un rol important în dezvoltarea proiectelor culturale și sociale ale companiei. „O recunoaștere respectuoasă și o expresie a profundei recunoștințe pentru cei peste douăzeci și șapte de ani petrecuți ca director și președinte al companiei, precum și pentru sprijinul și sfaturile valoroase acordate alături de soțul ei, Michele Ferrero, fondatorul Grupului, pe o perioadă de peste cincizeci de ani”– astfel a fost descrisă contribuția sa în nota oficială a companiei.

Achiziții strategice care au extins imperiul Ferrero

Ferrero și-a consolidat poziția pe piața globală printr-o serie de achiziții importante. În 2015, grupul a achiziționat compania britanică Thorntons pentru 170 de milioane de dolari, urmată de divizia de gustări a Nestlé USA pentru 2,8 miliarde de dolari. În 2025, Ferrero a marcat o nouă etapă importantă prin achiziția WK Kellogg, un simbol al micului dejun american, pentru 3,1 miliarde de dolari. Printre brandurile deținute de Kellogg se numără Frosted Flakes, Special K și Froot Loops, ceea ce a permis Ferrero să intre puternic pe piața cerealelor, conform La Stampa.

Profituri record și o strategie globală de expansiune prin achiziții

În prezent, Ferrero înregistrează un profit anual de peste 700 de milioane de euro, consolidat de o strategie de expansiune agresivă care a implicat peste 19 achiziții în opt țări, cu un cost total de aproximativ 13 miliarde de dolari. Printre cele mai recente achiziții se numără batoanele proteice Power Crunch și afacerea cu înghețată a Wells Enterprises, achiziționată pentru 2,4 miliarde de dolari.

O companie de familie, în continuă dezvoltare

Deși gigantul Ferrero nu este listat la bursă, rămâne una dintre cele mai mari companii din lume care își păstrează rădăcinile de familie. Strategiile de creștere și lansările de produse noi, precum Nutella Plant-based și Tic Tac Two, demonstrează angajamentul continuu al companiei pentru inovație. De asemenea, un produs mult așteptat pe piețele internaționale este Nutella Peanut, o variantă nouă cu unt de arahide prăjit, ce promite să cucerească gusturile consumatorilor din întreaga lume.

Maria Franca Ferrero lasă în urmă o moștenire impresionantă, alături de fiul ei Giovanni, de cele două nore – Paola și Luisa – și de cei cinci nepoți. Grupul Ferrero rămâne unul dintre liderii industriei de cofetărie la nivel global, simbolizând dedicarea și viziunea familiei care l-a creat.

