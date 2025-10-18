Mircea Tiberian a concertat vineri seară la Galați, ca invitat special al formației „Nicolas Simion Quartet”. Sâmbătă dimineață, un coleg de trupă a dat alarma când pianistul nu a coborât la micul dejun. Echipajul SMURD a încercat să îl resusciteze, dar fără succes.

Născut pe 4 mai 1955 la Cluj-Napoca, Mircea Tiberian și-a început cariera în 1974 la Festivalul Internațional de la Sibiu. De-a lungul vieții, a susținut mii de concerte și a lansat peste 20 de albume sub nume propriu.

Tiberian a fost și profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București, unde preda diverse discipline legate de jazz și improvizație. A obținut titlul de doctor în muzică cu o lucrare despre ritmul în discursul muzical.

Artistul a fost recompensat de șase ori cu premiul pentru compoziție de jazz al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Ultima distincție a primit-o în 2015 pentru musical-ul „Jazzy Tarot”, conform biografiei sale oficiale.

Pe lângă activitatea muzicală, Tiberian a fost prolific și în domeniul literar și muzicologic, publicând numeroase articole și cărți. Contribuțiile sale diverse au lăsat o amprentă semnificativă în cultura românească.

