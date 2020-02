De Simona David,

Promotor al filosofiei morale și al eticii aplicate în România, profesorul Valentin Mureșan a fost creator de școală și a îndrumat mii de studenți, masteranzi și doctoranzi. Va fi comemorat marți, 4 februarie, de la orele 18:00, în Amfiteatrul ”Mircea Florian”, Facultatea de Filosofie (Splaiul Independenței nr. 204).

Profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, Valentin Mureșan s-a stins din viață în dimineața zilei de 3 februarie 2020. Ar fi împlinit 69 de ani pe data de 11 februarie.

Doctor în filosofie, din 1991, profesorul Mureșan a contribuit masiv la dezvoltarea instituțională a facultății și a învățământului universitar din România, ca șef al catedrei de filosofie politică și morală (1995-1996), decan al Facultății de Filosofie (1996-2001), director al Școlii doctorale (2010-2016).

Valentin Mureșan a condus programe instituționale majore de reformă a învățământului superior, la nivel național sau de facultate, precum Phare (1996-2001) și Tempus (1993-2000). Drept recunoaștere a meritelor sale academice i-a fost acordat în anul 2000 ordinul național „Serviciul credincios” în grad de cavaler. A fost unul dintre fondatorii, în 2004, ai Centrului de Cercetare în Etica Aplicată (CCEA), pe care l-a condus de la înființare până în 2016, când a devenit director onorific. Profesorul a fost și Distinguished Research Fellow al The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of Oxford.

A publicat 17 cărți și a scris peste 60 de articole și capitole de cărți

