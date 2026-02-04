Cine a fost Victor Kapra

Victor Kapra a coordonat proiecte online, campanii social media și a oferit consultanță pentru inițiative antreprenoriale.

Între 2007 și 2008, a fost new media content manager la Publimedia, parte a grupului MediaPro. Anterior, a activat ca desk editor la Mediafax, redactor-șef adjunct la Ziarul Financiar și redactor-șef al go4it!.

Un pionier al știrii rapide: Anii Mediafax și începuturile presei economice moderne

În 1994, Victor Kapra era editor la editare și coordona fluxul de știri care alimenta presa din România, conform Ziarul Financiar.

„Era doar un calculator, un fax, un flux și multă ambiție”, își amintește un fost coleg.

În acele vremuri, Mediafax era sinonim cu rapiditatea și precizia informației. „Bucuria de a da primul știrea ne motiva pe toți”. Victor și echipa sa, printre care și Crenguța, editau știri, corectau și completau informații, lucrând neobosit pentru a oferi presei materiale de calitate.

După anul 2000, Victor s-a alăturat echipei Ziarului Financiar, adus de Mihnea Măruță, în timp ce alți colegi, precum Corina și domnul Șerbănescu, au contribuit la reconsolidarea redacției. „Victor a fost printre cei care au susținut ZF în primii ani, când ziarul încă își căuta identitatea”, rememorează un fost colaborator.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE