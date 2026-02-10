Ministerul de Interne a anunțat arestarea organizatorului unei petreceri intitulate „A Day on Epstein Island” („O zi pe insula lui Epstein”), care făcea referire directă la infractorul sexual american Jeffrey Epstein.

Evenimentul, programat pentru marți seară, a stârnit un val de indignare publică, mai ales în contextul recentului scandal internațional reaprins de publicarea, pe 30 ianuarie, a unui nou set de documente din dosarul Epstein.

Detaliul care a șocat cel mai mult a fost politica de acces: intrarea femeilor urma să fie gratuită, o aluzie de prost gust la acuzațiile de trafic sexual și abuz asupra tinerelor fete care l-au vizat pe finanțistul american.

Mobilizare online și intervenția poliției

Scânteia care a declanșat ancheta a fost un videoclip viralizat pe rețelele de socializare. O femeie și-a exprimat indignarea față de promovarea acestui eveniment, denunțând caracterul său profund nepotrivit și imoral.

Reacția autorităților a fost rapidă. Organizatorul a fost reținut, iar Ministerul de Interne a publicat o fotografie a acestuia (cu fața cenzurată), alături de fluturașul de promovare confiscat.

Motivul oficial l-a reprezentat faptul că petrecerea „a fost anunțată fără să se obțină autorizațiile necesare de la autoritățile egiptene”.

În același timp, au fost declanșate proceduri judiciare pentru a preveni desfășurarea evenimentului.

Confuzie și negări din partea localului

În ciuda materialelor promoționale distribuite, implicarea locației și a artiștilor rămâne incertă.

Contactați de agenția de presă AFP prin numărul de telefon de pe afiș, reprezentanții clubului de noapte au declarat că nu au nicio legătură cu organizarea acestei petreceri.

Mai mult, unul dintre cei trei DJ ale căror nume apăreau pe fluturaș a dezmințit, la rândul său, orice implicare în evenimentul controversat.

