Tragedia s-a petrecut duminică seara, într-o clădire de pe Via Fratelli di Dio. Bărbatul s-a aruncat de la aproximativ 20 de metri înălțime.

În ciuda căderii grave, bărbatul a supraviețuit, însă vecina lui, Francesca Manno, peste care căzuse, a murit pe loc. Martorii au relatat că victima ieșise doar să arunce gunoiul înainte de a fi lovită de corpul vecinului său.

Individul a fost transportat la Spitalul Niguarda cu multiple fracturi, în special la membrele inferioare. Autoritățile au raportat că starea sa era critică, dar în afara pericolului de moarte.

Bărbatul spitalizat este cercetat pentru omor din culpă.

Carabinierii au confirmat că a fost vorba de o tentativă de sinucidere care s-a soldat cu moartea vecinei sale.

Acuzația este de omor din culpă, deoarece, deși obiectivul principal era sinuciderea, acțiunea sa a dus la moartea altei persoane.

Potrivit legislației italiene, astfel de incidente pot duce la pedepse cu închisoarea, dacă se dovedește neglijența sau responsabilitatea indirectă a autorului.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

