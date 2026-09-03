Anunțul a fost făcut joi, de Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, oficial care gestionează totodată și interimatul de la Ministerul Muncii.

Într-o declarație de bilanț pe Facebook, reprezentantul Guvernului a oferit detalii despre impactul direct pe care fondurile europene l-au avut în infrastructura, sănătatea și educația din țară.

Investițiile majore realizate prin PNRR în infrastructură și sănătate

Dragoș Pîslaru a răspuns printr-o listă amplă de realizări concrete celor care au criticat derularea programului european pe parcursul ultimilor ani.

Bilanțul prezentat arată că fondurile atrase au finanțat proiecte rutiere și feroviare fundamentale, printre care se numără lucrările la Autostrada Moldovei, introducerea a 50 de locomotive noi, 64 de vagoane și modernizarea a 1.500 de kilometri de cale ferată.

În domeniul sănătății, banii din PNRR au permis ridicarea a șapte spitale noi, dotarea parcului național cu 1.200 de ambulanțe moderne, finanțarea a 25 de unități de terapie intensivă neonatală și sprijinirea directă a peste 2.000 de cabinete ale medicilor de familie.

Pe componenta socială și de mediu, programul a susținut construirea a 885 de locuințe pentru tinerii din comunități vulnerabile, extinderea rețelelor de apă și canalizare cu peste 90 de kilometri și montarea de panouri fotovoltaice la peste 60.000 de gospodării.

De asemenea, au fost împădurite peste 20.000 de hectare de teren și au fost create spații verzi în mediul urban.

Răspuns dur pentru opozanți și detalii despre deblocarea programului

Oficialul de la MIPE a susținut că rezultatele actuale au fost obținute în ciuda dificultăților politice și a obstacolelor apărute pe parcursul procesului de implementare.

„În ciuda sabotajului marcă înregistrată PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit să asigure absorbția din PNRR a peste 90% din banii europeni nerambursabili și peste 95% pe componenta de împrumuturi”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Pîslaru a subliniat că actuala echipă guvernamentală a preluat PNRR într-o stare critică și a reușit să îl transforme într-un exemplu de succes la nivel european.

Ministrul interimar a punctat că reacțiile negative apărute în spațiul public vin din partea unor politicieni nemulțumiți de rigoarea și transparența cerute de Comisia Europeană.

El a adăugat că apartenența la Uniunea Europeană rămâne cea mai mare oportunitate de dezvoltare pentru România, oferind cadrul financiar necesar pentru modernizarea tuturor sistemelor publice.

„Mulțumesc echipei din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și tuturor colegilor din guvern și din administrație care au muncit din greu ca să transformăm PNRR dintr-un eșec major, așa cum era când am preluat ministerul anul trecut, într-un succes european, așa cum îl încheiem acum. Uniunea Europeană nu e nici bau-bau și nici stăpânul României. Uniunea Europeană este șansa noastră spre modernizare și dezvoltare”, a mai notat Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului interimar, bilanțul din educație include dotarea zecilor de mii de școli cu laboratoare digitale, construirea a 110 creșe cu peste 4.500 de locuri create pentru copii, măsuri directe pentru reducerea abandonului școlar și finanțarea procesului de digitalizare în universități și în administrația centrală.

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