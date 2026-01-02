Acces rar într-o uzină secretă britanică unde sunt testate submarinele invizibile menite să contracareze Rusia

Facilitatea de cercetare, deschisă pentru presă pentru prima dată în peste 20 de ani

Baza uriașă găzduiește două piscine imense folosite pentru testarea prototipurilor de nave:

Shiphall Two, cu o lungime de 885 de picioare, conține 17.000 de tone de apă cristalină și servește drept bază de testare pentru modele de nave de război, submarine și nave comerciale.

Ocean Basin, cealaltă piscină, este și mai mare, având o capacitate de 40.000 de tone de apă, suficientă pentru a susține un fregat Type 23.

Activitățile desfășurate aici sunt extrem de sensibile și au contribuit la creșterea eficienței și discreției flotei Marinei Regale. Ministerul Apărării subliniază că cercetările efectuate la Haslar sunt esențiale pentru securitatea Marii Britanii.

Inside the secret facility producing Britains next generation of stealth submarines



The Telegraph given exclusive access to site where naval technology critical to countering Putin is being put through its paces https://t.co/JGTo4qholD via @Telegraph — Nino Brodin (@Orgetorix) January 1, 2026

Submarinele rusești au ridicat gradul de alertă în Marea Britanie

Potrivit The Telegraph, numărul navelor și submarinelor rusești care intră în apele britanice a crescut cu 30% în 2025. Sir Gwyn Jenkins, comandantul Marinei Regale, a declarat în decembrie: „Ne descurcăm, dar cu greu”. Dotarea flotei cu tehnologie discretă este crucială pentru urmărirea navelor rusești fără a fi detectate, precum și pentru protejarea submarinelor Vanguard, echipate cu rachete nucleare.

Prim-ministrul Keir Starmer și secretarul apărării, John Healey, la BAE Systems, 20 martie 2025. Foto: Profimedia Images

Cum se realizează testarea modelelor de nave și submarine

Tehnologia avansată din cadrul facilității include un tunel de cavitație pentru testarea elicei de nouă generație, esențială pentru a reduce zgomotul produs de navele sub apă. „Ar fi minunat să vorbim deschis despre toate acestea, dar mi s-a spus de la început ce pot și ce nu pot spune, așa că respect asta cu strictețe”, a declarat Chris Richardsen, consultant principal la QinetiQ.

Jules Stevenson, fost locotenent-comandor, lucrează la dezvoltarea mecanismelor de evacuare din submarine, o muncă pe care o consideră vitală. „Este o responsabilitate uriașă. Sunt oameni pe mare care depind de noi să ne facem treaba corect”, a spus el.

„Bastionul Atlantic”, programul militar al Marii Britanii în fața amenințării ruse

Programul „Bastionul Atlantic” combină cele mai noi tehnologii autonome şi de inteligenţă artificială cu nave de război şi avioane de ultimă generaţie într-o forţă de luptă hibridă extrem de avansată pentru a identifica amenințările și proteja infrastructura subacvatică.

Ministerul britanic al Apărării a subliniat că acest program reprezintă un „răspuns direct împotriva reluării activităților submarine și dronelor rusești”, după ce nava militară de spionaj Yantar a fost observată luna trecută în apropiere de apele teritoriale ale Regatului Unit.

John Healey, conferință de presă despre nava surprinsă în largul apelor teritoriale ale Marii Britanii Foto: Profimedia

Flota de submarine nucleare cu rachete balistice din noua clasă Dreadnought, menită să asigure supremația Marii Britanii

Marina Regală Britanică se pregătește să intre într-o nouă eră a puterii navale prin construirea și desfășurarea unei flote de submarine cu rachete balistice cu propulsie nucleară din noua clasă Dreadnought. Potrivit publicației Inside Over, aceste submarine vor redefini strategia de apărare a Regatului Unit, preluând ștafeta de la clasa Vanguard.

Amenințarea rusă, în creștere de la lansarea invaziei la scară largă în Ucraina

Marina Regală Britanică şi Forţele Aeriene Regale (RAF) urmăresc în mod regulat potenţialele ameninţări la adresa securităţii naţionale, iar astfel de misiuni de monitorizare a navelor şi submarinelor ruseşti au devenit mai frecvente de când soldații Kremlinului au invadat deschis Ucraina în februarie 2022, subliniază Reuters.

Marea Britanie și aliații ei din cadrul NATO manifestă din ce în ce mai multe îngrijorări în legătură cu riscul pe care regimul de la Moscova îl reprezintă pentru cablurile offshore, conductele și alte infrastructuri critice pentru conexiunea la internet, notează DPA.

Britain unveils new undersea warfare technology under the Atlantic Bastion project, aiming to counter threats from Russia by integrating autonomous vessels and AI with warships and aircraft pic.twitter.com/Li8vzPQ4yL — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Tehnologie de ultimă generație menită să apere securitatea națională

Dame Caroline Dinenage, deputată din Gosport, afirmă că munca echipei QinetiQ este crucială pentru securitatea națională. „Capacitățile suverane în tehnologii de ultimă generație, precum cele dezvoltate de QinetiQ, vor fi vitale în combaterea amenințărilor și protecția cetățenilor și forțelor noastre armate”, a declarat aceasta.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a adăugat că „rolul QinetiQ în testarea și dezvoltarea tehnologiilor avansate este esențial pentru asigurarea capacităților de luptă ale Forțelor Armate pe linia frontului”.

Facilitatea din Gosport, cu un zid înalt din cărămidă roșie care împiedică privirile curioase, rămâne o componentă vitală în menținerea securității Marii Britanii și a dominației maritime în fața amenințărilor globale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE