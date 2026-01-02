Facilitatea de cercetare, deschisă pentru presă pentru prima dată în peste 20 de ani

Baza uriașă găzduiește două piscine imense folosite pentru testarea prototipurilor de nave:

  • Shiphall Two, cu o lungime de 885 de picioare, conține 17.000 de tone de apă cristalină și servește drept bază de testare pentru modele de nave de război, submarine și nave comerciale.
  • Ocean Basin, cealaltă piscină, este și mai mare, având o capacitate de 40.000 de tone de apă, suficientă pentru a susține un fregat Type 23.

Activitățile desfășurate aici sunt extrem de sensibile și au contribuit la creșterea eficienței și discreției flotei Marinei Regale. Ministerul Apărării subliniază că cercetările efectuate la Haslar sunt esențiale pentru securitatea Marii Britanii.

Submarinele rusești au ridicat gradul de alertă în Marea Britanie

Potrivit The Telegraph, numărul navelor și submarinelor rusești care intră în apele britanice a crescut cu 30% în 2025. Sir Gwyn Jenkins, comandantul Marinei Regale, a declarat în decembrie: „Ne descurcăm, dar cu greu”. Dotarea flotei cu tehnologie discretă este crucială pentru urmărirea navelor rusești fără a fi detectate, precum și pentru protejarea submarinelor Vanguard, echipate cu rachete nucleare.

Acces rar într-o uzină secretă britanică unde sunt testate submarinele invizibile menite să contracareze Rusia
Prim-ministrul Keir Starmer și secretarul apărării, John Healey, la BAE Systems, 20 martie 2025. Foto: Profimedia Images

Cum se realizează testarea modelelor de nave și submarine

Tehnologia avansată din cadrul facilității include un tunel de cavitație pentru testarea elicei de nouă generație, esențială pentru a reduce zgomotul produs de navele sub apă. „Ar fi minunat să vorbim deschis despre toate acestea, dar mi s-a spus de la început ce pot și ce nu pot spune, așa că respect asta cu strictețe”, a declarat Chris Richardsen, consultant principal la QinetiQ.

Jules Stevenson, fost locotenent-comandor, lucrează la dezvoltarea mecanismelor de evacuare din submarine, o muncă pe care o consideră vitală. „Este o responsabilitate uriașă. Sunt oameni pe mare care depind de noi să ne facem treaba corect”, a spus el.

„Bastionul Atlantic”, programul militar al Marii Britanii în fața amenințării ruse

Programul „Bastionul Atlantic” combină cele mai noi tehnologii autonome şi de inteligenţă artificială cu nave de război şi avioane de ultimă generaţie într-o forţă de luptă hibridă extrem de avansată pentru a identifica amenințările și proteja infrastructura subacvatică.

Ministerul britanic al Apărării a subliniat că acest program reprezintă un „răspuns direct împotriva reluării activităților submarine și dronelor rusești”, după ce nava militară de spionaj Yantar a fost observată luna trecută în apropiere de apele teritoriale ale Regatului Unit.

John Healey, conferință de presă despre nava Yanat, suprinsă în largul Marii Britanii Foto: Profimedia
John Healey, conferință de presă despre nava surprinsă în largul apelor teritoriale ale Marii Britanii Foto: Profimedia

Flota de submarine nucleare cu rachete balistice din noua clasă Dreadnought, menită să asigure supremația Marii Britanii

Marina Regală Britanică se pregătește să intre într-o nouă eră a puterii navale prin construirea și desfășurarea unei flote de submarine cu rachete balistice cu propulsie nucleară din noua clasă Dreadnought. Potrivit publicației Inside Over, aceste submarine vor redefini strategia de apărare a Regatului Unit, preluând ștafeta de la clasa Vanguard.

Amenințarea rusă, în creștere de la lansarea invaziei la scară largă în Ucraina

Marina Regală Britanică şi Forţele Aeriene Regale (RAF) urmăresc în mod regulat potenţialele ameninţări la adresa securităţii naţionale, iar astfel de misiuni de monitorizare a navelor şi submarinelor ruseşti au devenit mai frecvente de când soldații Kremlinului au invadat deschis Ucraina în februarie 2022, subliniază Reuters.

Marea Britanie și aliații ei din cadrul NATO manifestă din ce în ce mai multe îngrijorări în legătură cu riscul pe care regimul de la Moscova îl reprezintă pentru cablurile offshore, conductele și alte infrastructuri critice pentru conexiunea la internet, notează DPA.

Tehnologie de ultimă generație menită să apere securitatea națională

Dame Caroline Dinenage, deputată din Gosport, afirmă că munca echipei QinetiQ este crucială pentru securitatea națională. „Capacitățile suverane în tehnologii de ultimă generație, precum cele dezvoltate de QinetiQ, vor fi vitale în combaterea amenințărilor și protecția cetățenilor și forțelor noastre armate”, a declarat aceasta.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a adăugat că „rolul QinetiQ în testarea și dezvoltarea tehnologiilor avansate este esențial pentru asigurarea capacităților de luptă ale Forțelor Armate pe linia frontului”.

Facilitatea din Gosport, cu un zid înalt din cărămidă roșie care împiedică privirile curioase, rămâne o componentă vitală în menținerea securității Marii Britanii și a dominației maritime în fața amenințărilor globale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu”. Imagini emoționante de la nunta din Maldive
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
Elle.ro
Gina Pistol, declarații despre viața de familie. Ce detaliu a dezvăluit despre fiica ei, Josephine: "Încerc să o țin departe cât pot..."
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Alerte cod galben și portocaliu de vânt, ninsori şi viscol puternic în mai multe zone. Stratul de zăpadă ajunge la 50 de centimetri, la munte
Știri România 11:28
Alerte cod galben și portocaliu de vânt, ninsori şi viscol puternic în mai multe zone. Stratul de zăpadă ajunge la 50 de centimetri, la munte
Ce spun foile de ceapă despre anul 2026. Tradiția veche care ne arată când plouă și când e secetă
Știri România 10:35
Ce spun foile de ceapă despre anul 2026. Tradiția veche care ne arată când plouă și când e secetă
Parteneri
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul.ro
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mătușa lui George Simion, magistrat la Tribunalul Vrancea, a dat ÎCCJ în judecată pentru majorarea drepturilor salariale. Câți bani câștigă în prezent
Fanatik.ro
Mătușa lui George Simion, magistrat la Tribunalul Vrancea, a dat ÎCCJ în judecată pentru majorarea drepturilor salariale. Câți bani câștigă în prezent
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
Elle.ro
Claudia Schiffer, apariție superbă în costum de baie. Cum arată acum, la 55 de ani, supermodelul. Și-a păstrat talia ca trasă prin inel și zâmbetul cuceritor. Foto
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu”. Imagini emoționante de la nunta din Maldive
Stiri Mondene 11:46
Artistul s-a căsătorit de Revelion: „Am plâns două minute încontinuu”. Imagini emoționante de la nunta din Maldive
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au afișat oficial ca un cuplu. Cine e și cu ce se ocupă iubitul vedetei
Stiri Mondene 11:42
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu s-au afișat oficial ca un cuplu. Cine e și cu ce se ocupă iubitul vedetei
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
ObservatorNews.ro
Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
Vedete din România care au murit în 2025. Muzica, sportul, teatrul, filmul și politica au pierdut oameni care au marcat generații
Libertateapentrufemei.ro
Vedete din România care au murit în 2025. Muzica, sportul, teatrul, filmul și politica au pierdut oameni care au marcat generații
Parteneri
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
GSP.ro
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax.ro
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026