Sursă video: Facebook/Info Trafic A2 și Constanța/Costica Butuc

Accidentul s-a petrecut pe A2, pe direcția București – Constanța, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași. Conform B365, Autostrada Soarelui este închisă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Pentru a preveni accidentele rutiere, autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și drum, să păstreze distanța dintre mașini, să nu facă depășiri periculoase, să se asigure constant înainte de fiecare manevră, să nu fie agresivi în trafic și să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Amintim că, duminică, 10 august 2025, un accident rutier s-a produs pe A2, în zona localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa. Totodată, sâmbătă, 9 august 2025, s-a circulat bară la bară spre Giurgiu-Ruse, iar drumul spre mare a fost extrem de aglomerat pe Autostrada Soarelui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE