Sursă video: Facebook/Info Trafic A2 și Constanța/Costica Butuc

Accidentul s-a petrecut pe A2, pe direcția București – Constanța, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași. Conform B365, Autostrada Soarelui este închisă.

Imagine cu o dubă albă cu ușile deschise și cu o altă mașină, pe A2, unde s-a petrecut un accident.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Pentru a preveni accidentele rutiere, autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și drum, să păstreze distanța dintre mașini, să nu facă depășiri periculoase, să se asigure constant înainte de fiecare manevră, să nu fie agresivi în trafic și să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Amintim că, duminică, 10 august 2025, un accident rutier s-a produs pe A2, în zona localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa. Totodată, sâmbătă, 9 august 2025, s-a circulat bară la bară spre Giurgiu-Ruse, iar drumul spre mare a fost extrem de aglomerat pe Autostrada Soarelui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Complet neașteptat, ce iese la iveală la 25 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner. Dialogul secret dintre Mihaela și regretatul ei iubit i-a lăsat pe mulți înmărmuriți
Viva.ro
Complet neașteptat, ce iese la iveală la 25 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner. Dialogul secret dintre Mihaela și regretatul ei iubit i-a lăsat pe mulți înmărmuriți
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
GSP.RO
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
Parteneri
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”
Tvmania.ro
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”

Alte știri

Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Știri România 11:50
Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Analiză
Știri România 10:00
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Stiri Mondene 12:21
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Stiri Mondene 11:31
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
TVMania.ro
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
ObservatorNews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Rezultatul autopsiei tinerei de 19 ani din Brașov, care a murit la scurt timp după naștere: A ajuns în şoc toxico-septic
KanalD.ro
Rezultatul autopsiei tinerei de 19 ani din Brașov, care a murit la scurt timp după naștere: A ajuns în şoc toxico-septic
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Când va fi înmormântat tânărul de 18 ani, mort în accidentul aviatic din Arad. Familia lui a făcut anunțul sfâșietor: „Copilului meu frumos și bun...”
KanalD.ro
Când va fi înmormântat tânărul de 18 ani, mort în accidentul aviatic din Arad. Familia lui a făcut anunțul sfâșietor: „Copilului meu frumos și bun...”

Politic

Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat” pe Grindeanu
Politică 10 aug.
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat” pe Grindeanu
Parteneri
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia
Spotmedia.ro
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?