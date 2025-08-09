Aglomerație pe drumurile spre mare

Centrul Infotrafic raportează condiții de trafic favorabile în majoritatea zonelor țării sâmbătă dimineața, cu excepția unor puncte cheie. Potrivit News.ro, circulația se desfășoară în general fluent, cu volume reduse pe majoritatea arterelor.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pentru această oră (07.00), nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale”, a anunțat instituția.

DN 5 Giurgiu-Ruse prezintă o coloană de autovehicule la ieșirea din țară. De asemenea, Autostrada A2 București-Constanța înregistrează un trafic intensificat către litoral, fără a se forma însă coloane de mașini, conform sursei citate.

Reamintim că pe Podul Prieteniei există restricții de circulație din cauza lucrărilor pe care statul bulgar le efectuează pentru consolidarea drumului. Totodată, șoferii pot monitoriza situația traficului din PTF Giurgiu – Ruse printr-o aplicație pe care au creeat-o românii și care indică timpul de așteptare la pod.

Recomandări pentru șoferi

În ciuda condițiilor generale bune, se recomandă prudență în zonele menționate cu trafic crescut. Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca la drum și să respecte regulile de circulație pentru o călătorie în siguranță.

Recomandări
Totodată, o serie de recomandări importante pentru șoferi, atunci când este aglomerat pe autostradă sunt următoarele:

  • Fiți vigilenți și răbdători; nu făceți manevre periculoase.
  • Păstrați o distanță de siguranță mai mare față de vehiculul din față pentru a avea timp să reacționați în caz de frânare bruscă.
  • Conduceți defensiv, anticipând traficul și evitând schimbările bruște de direcție sau viteză.
  • Reduceți viteza progresiv folosind frâna de motor, pentru a evita frânările bruște care pot provoca incidente în lanț.
  • Nu conduceți dacă sunteți obosiți, deoarece reacțiile întârziate pot crește riscul de accidente în trafic dens.
  • Semnalizați corect și din timp orice schimbare de bandă sau oprire, pentru a informa ceilalți participanți la trafic.
  • Nu folosiți banda de urgență decât în cazuri stricte de urgență.
  • Dacă traficul este blocat, păstrați-vă calmul, nu blocați intersecțiile și nu vă expuneți la riscuri inutile.
  • Dacă există rute alternative, luați-le în calcul pentru a evita ambuteiajele.
  • Fiți atenți la semnalele rutiere luminoase și respectați toate indicațiile polițiștilor rutieri sau sistemelor de semnalizare.
  • Nu încercați manevre periculoase cum ar fi întoarcerea sau mersul cu spatele pe autostradă.
  • În condiții meteo dificile (ploie, ceață, furtuni), adaptați viteza și creșteți distanța față de alte vehicule.
Recomandări
Ce rute au șoferii care vor să evite Vama Giurgiu – Ruse

Șoferii care doresc să treacă din România în Bulgaria și să evite vama Giurgiu-Ruse au mai multe rute alternative:

  • Calafat – Vidin: Punct de trecere pe pod, recomandat mai ales pentru cei din jumătatea vestică a țării. Se plătește o taxă de pod de aproximativ 6 euro. Traseul este București – Pitești – Craiova – Calafat.
  • Bechet – Oreahovo: Traversare cu feribotul, o opțiune rapidă pentru cei din zona Olteniei (Craiova). Trecerea costă în jur de 12 euro.
  • Turnu Măgurele – Nikopol: Traversare cu feribotul, traseu utilizat din Teleorman, prin Alexandria și Turnu Măgurele.
  • Zimnicea – Sviștov: De asemenea, traversare cu feribotul, aflată în județul Teleorman.
  • Călărași – Silistra: Traversare cu feribotul, folosită mai ales de cei din sud-estul României. Trebuie plătită taxă de aproximativ 10 euro.
  • Vama Veche – Durankulak și Negru Vodă – Kardam: Puncte de trecere terestre, situate în sud-estul țării, fără taxe de pod. Sunt alternative bune pentru cei care vin din sud-est sau Dobrogea. Drumul poate fi mai aglomerat pe litoral.
  • Lipnița – Kainardzha / Dobromir – Krushari: Alte puncte de trecere rutiere mai puțin aglomerate, deschise între orele 08:00-20:00, dar cu drumuri în general mai înguste și cu restricții de viteză.
Recomandări
Aceste opțiuni permit evitarea aglomerației și a timpilor mari de așteptare de la vama Giurgiu-Ruse, ținând cont totuși că unele rute pot avea drumuri mai lente sau cu trafic pe porțiuni locale.

Rute pentru șoferii care vor să evite aglomerația de pe Autostrada Soarelui

Șoferii care doresc să ajungă pe litoralul românesc evitând aglomerația de pe Autostrada Soarelui (A2) au mai multe rute alternative recomandate de polițiști și autorități pentru a evita blocajele și timpii mari de așteptare. Iată principalele opțiuni, dacă pleacă sau trec prin București:

  • Ruta clasică veche prin DN 2 și DN 2A: București – DN 2 (Urziceni) – Slobozia – Pod Giurgeni – Vadu Oii – Hârșova – DN 2A – Mihail Kogălniceanu – Constanța. Este un drum cu trafic mai redus pe timp de aglomerație, dar mai lung și posibil mai obositor decât A2.
  • Rute prin Călărași și traversare cu bacul: București – A2 până la Drajna – DN 21 spre Călărași – traversare cu bacul la Ostrov – apoi DN 3 spre Constanța. Această rută oferă un traseu pitoresc, cu traversarea Dunării cu bacul, și poate fi utilă pentru evitarea autostrăzii.
  • Pentru cei care merg spre sudul litoralului (Mangalia): Ruta alternativă este Autostrada A2 – ieșire spre Medgidia – DJ 381 Valea Dacilor – DJ 308 Ciocârlia – DJ 391 Mereni – DN 38 Topraisar – DJ 391 Negru Vodă – DN 39 Mangalia. Aceasta este o ocolire a porțiunilor aglomerate dintre Constanța și Mangalia, în special pe DN 39.
  • Rute prin DN 3 și DN 39: DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (bac) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna – A2 Drajna – București, sau invers. Aceste rute sunt folosite pentru a evita traficul intens pe A2 și oferă traversare cu bacul.

Pentru evitarea aglomerației din zona Agigea – Techirghiol și Eforie Nord: Poliția recomandă folosirea rutei alternative ce face legătura între A2 și sudul litoralului pe DJ 381, DJ 308, DJ 391, DN 38 și DN 39, ocolind porțiunile foarte aglomerate.

