„O persoană necesită îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla a fost implicat într-o coliziune cu un ansamblu rutier”, se precizează într-un comunicat al Centrului Infotrafic.

Potrivit aceleiaşi surse, traficul rutier a fost deviat de pe autostrada A2, sensul Constanţa – Bucureşti, între kilometrii 143 şi 105 (Feteşti – Drajna) către DN 3A.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei pe autostradă după ora 13.00.

Cinci mașini au fost implicate, vineri, într-o coliziune pe Autostrada A2 sens Constanța – București, la kilometrul 161, în zona localității Cernavodă, județul Constanța, rămânând imobilizate pe banda a doua.

Sâmbătă s-a circula bară la bară spre Giurgiu-Ruse şi drumul spre mare a fost extrem de aglomerat pe Autostrada Soarelui.

