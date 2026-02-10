În urma coliziunii, mai mulți saci cu sulfat de amoniu s-au rupt, iar o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil, relatează News.ro.

„În urmă cu puțin timp, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au fost solicitați pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui eveniment rutier pe autostrada A1, km 367, sens Sibiu – Timișoara. Accidentul a avut loc între două autocamioane, care transportau cauciucuri, respectiv sulfat de amoniu (aproximativ 23 de tone). În urma coliziunii, câțiva saci în care se afla sulfat de amoniu au cedat și o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil”, a transmis ISU Hunedoara.

Pompierii au creat un perimetru de siguranță de aproximativ 300 de metri, iar circulația a fost restricționată pentru protejarea participanților la trafic. La fața locului au intervenit 24 de pompieri cu trei autospeciale de stingere, o autospecială operativă și două ambulanțe SMURD, potrivit ISU Hunedoara.

Inspectorii Gărzii de Mediu au fost anunțați și evaluează soluțiile pentru preluarea încărcăturii. ISU Hunedoara a precizat că șoferii sunt în afara oricărui pericol și nu există scurgeri de combustibil pe carosabil.

