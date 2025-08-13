Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul s-a produs în zona localității Ionești, la kilometrul 76 al Autostrăzii A1.

„O autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București-Pitești”, au transmis polițiștii.

În urma impactului, conducătorul auto a rămas încarcerat și a decedat înainte ca echipele de intervenție să îl poată salva.

În prezent, pe sensul către Pitești se circulă dirijat, doar pe banda de urgență. Pe sensul opus, către București, este restricționată și a doua bandă. Autoritățile estimau reluarea circulației în condiții normale după ora 7.30. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

