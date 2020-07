„Potrivit relatărilor iniţiale, în cele două avioane se aflau în total opt pasageri şi membri ai echipajului, însă această informaţie este încă în curs de verificare. La momentul acesta nu credem că există supravieţuitori”, a precizat duminică seara biroul şerifului din comitatul Kootenai. Printre victime se află şi copii.

Anchetatorii nu au stabilit deocamdată cauza coliziunii.

Avioanele s-au scufundat la circa 39 de metri sub apă după ce s-au prăbuşit în lac, se adaugă în declaraţia citată.

Potrivit media locale, Administraţia Federală pentru Aviaţie şi Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor investighează coliziunea, iar unul dintre avioanele implicate ar fi fost un Cessna 206.

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur dAlene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF