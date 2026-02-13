UPDATE ora 19.40: STB a anunțat acum 5 minute că linia 41 funcționează normal pe strada Turda de la ora 19:25.

Linia 41 funcționează normal pe Str. Turda de la ora 19:25. — STB SA Clienti (@Clienti_stbsa) February 13, 2026

Știrea inițială: Autoturismul a rupt gardul metalic care delimitează șinele de tramvai de porțiunea carosabilă și a rămas blocat pe șina de tramvai. „Linia 41 – blocată pe Str. Turda, la Pasaj Grant, pe ambele sensuri. Cauza: autoturism rămas suspendat pe linia de tramvai”, a transmis STB la ora 18.50.

Imagine de la locul accidentului de pe Strada Turda, una intens circulată mai ales după ora 17.00. Foto: Facebook / Iony Pinti

În urma impactului, partea din față a mașinii BMW a fost serios avariată, iar mai multe fragmente de caroserie au fost împrăștiate pe carosabil. Separatorul metalic a fost rupt, așa cum se vede în imaginile care circulă pe rețelele de socializare.

Pentru preluarea călătorilor blocați, STB a dispus ca autobuzele 641 să reintre pe același traseu. Deocamdată, nu sunt informații privind existența unor victime.

