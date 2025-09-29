În acest context, pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit prompt pentru a acorda asistență victimelor. Conform primelor informații, o femeie a rămas blocată într-unul dintre autoturisme, fiind extrasă în siguranță de echipele de intervenție.

Aceasta a acuzat dureri lombare și a fost predată echipajului medical pentru a fi transportată la spital. De asemenea și un copil de aproximativ un an a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, 

„Din primele date, în accident au fost implicate un autotren și trei autoturisme. Într-unul dintre autoturisme s-a aflat blocată o femeie, pe care pompierii au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului medical. Aceasta acuză dureri lombare și va fi transportată la spital.

De asemenea, cel mai probabil va fi transportat la spital, pentru investigații suplimentare, și un copil”, au transmis reprezentanții ISU Cluj. 

Toate persoanele implicate sunt conștiente, cooperante și prezintă afecțiuni ușoare.

Accidentul a provocat blocaje temporare pe DN1M, iar poliția a fost prezentă la fața locului pentru dirijarea traficului și desfășurarea cercetărilor. 

Tot în Cluj, un TIR scăpat de sub control și a lovit mașini parcate și un stâlp de curent, apoi a intrat în zidul unui bloc.

