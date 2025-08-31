UDPDATE 17.24 După verificările preliminare, autoritățile au constat faptul că în autocar se află 20 de persoane, deși inițial numărul de călători era estimat la 30. Dintre cele 20 de persoane, una este încarcerată iar salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia.

„Circulaţia este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar. La faţa locului intervin de urgenţă echipaje medicale, precum şi echipaje de poliţie pentru efectuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Cluj.

Autocarul s-a răsturnat în afara părții carosabile, declanșând o operațiune de salvare complexă. ISU Cluj a mobilizat rapid resurse semnificative pentru a gestiona incidentul.

„Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a declarat ISU Cluj.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje: 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile recomandă evitarea zonei până la finalizarea intervenției.

