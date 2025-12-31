Printre victime se află și turiști americani

Incidentul s-a produs marți, pe linia unică spre Machu Picchu, conform unui comunicat al autorităților locale. Potrivit acestora, aproximativ 20 de ambulanțe au intervenit la fața locului, iar răniții au fost transportați la spitale din orașul Cusco, situat în apropiere.

Ambasada Statelor Unite în Peru a anunțat că printre victime se află și cetățeni americani, însă poliția nu a confirmat încă identitatea persoanelor implicate.

Agenția de presă Peru21 informează că „sute” de turiști au rămas blocați în zonă, așteptând evacuarea, operațiune îngreunată de relieful dificil.

Cel puțin 20 de răniți sunt în stare gravă

Un oficial din domeniul sănătății a declarat pentru Reuters că cel puțin 20 dintre răniți se află în stare gravă.

Accidentul a avut loc pe traseul dintre stația Ollantaytambo și Aguas Calientes, cel mai apropiat oraș de Machu Picchu, călătoria dintre cele două puncte durând în mod obișnuit aproximativ 90 de minute.

Trenurile implicate erau operate de companiile PeruRail și Inca Rail. PeruRail a transmis că regretă profund cele întâmplate și a precizat că echipele sale au acordat imediat primul ajutor mecanicului, conductorului și pasagerilor afectați. Cauzele coliziunii nu au fost încă stabilite.

Transportul turiștilor către Machu Picchu, extrem de profitabil

Accidentul survine într-un context tensionat, marcat de dispute între operatorii de transport către situl inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Comunitățile locale contestă ceea ce consideră a fi un proces de atribuire a contractelor insuficient de transparent.

Transportul turiștilor către Machu Picchu, realizat prin trenuri și autobuze cu bilete costisitoare, este extrem de profitabil din cauza accesului limitat.

Machu Picchu, construit în secolul al XV-lea în Anzii peruani, este una dintre cele șapte minuni moderne ale lumii. Vizitatorii pot ajunge la sit fie cu trenul și autobuzul, fie parcurgând Drumul Inca alături de operatori turistici autorizați.

Din 2011, autoritățile au impus un plafon zilnic de vizitatori pentru a proteja și conserva zona, însă preocupările legate de turismul excesiv persistă.