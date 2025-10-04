Potrivit informațiilor furnizate de poliție, un bărbat de 54 de ani din județul Mureș, aflat la volanul microbuzului, a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe o stradă secundară. În acel moment, vehiculul s-a ciocnit cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani din județul Dâmbovița, care circula din sens opus.

În urma impactului, opt persoane au fost rănite: șoferul autoturismului și șapte pasageri din microbuz, cu vârste între 23 și 57 de ani. Toți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit echipaje de urgență. Conform Cluj24, „Pompierii din cadrul Detaşamentului Turda au intervenit în această dimineaţă la un accident rutier petrecut pe strada Laminoriştilor din municipiul Câmpia Turzii. La faţa locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.”

Testele cu etilotestul efectuate asupra celor doi șoferi au ieșit negative, excluzând consumul de alcool. Polițiștii continuă cercetările pentru a determina exact circumstanțele producerii accidentului.

Reprezentanții ISU Cluj au declarat: „Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”. Primele evaluări indică că cei cinci bărbați și trei femei transportați la spital prezentau afecțiuni ușoare.