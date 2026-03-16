Conform datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, echipele de intervenție ajunse la fața locului s-au confruntat cu o situație dramatică.

În urma impactului frontal, mașina mică a fost cuprinsă de flăcări. După stingerea incendiului, pompierii au descoperit în interior o persoană încarcerată, găsită carbonizată.

Cel de-al doilea vehicul implicat a fost complet distrus. Șoferul a fost găsit inconștient și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extras dintre fiarele contorsionate.

Acesta a fost predat medicilor de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), care au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile au fost zadarnice, fiind declarat decesul.

Zona a fost asigurată de forțele de ordine, iar traficul pe acest tronson, cunoscut pentru riscul ridicat de accidente, a fost grav afectat pe durata intervenției.

Poliția Rutieră a preluat cazul și a deschis un dosar penal. În prezent, se efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele și dinamica producerii acestui eveniment tragic.