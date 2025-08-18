Accident cumplit în Iași

Un accident tragic a avut loc în județul Iași, în noaptea de duminică spre luni. Un TIR s-a răsturnat în localitatea Bălțați, în jurul orei 1.30.

Șoferul, un bărbat de 56 de ani din județul Mureș, a rămas prins în cabina distrusă. Echipajele de intervenție au fost mobilizate imediat, însă eforturile lor au fost în zadar.

Intervenție amplă de salvare a șoferului

Pompierii și echipajele de salvare au ajuns de urgență la fața locului. Aceștia au încercat să-l salveze pe șofer, însă eforturile au fost în zadar. Conducătorul TIR-ului a fost prins între fiarele contorsionate ale cabinei.

Pompierii au reușit să-l elibereze pe șofer din cabina distrusă. Cu toate acestea, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Impactul s-a dovedit a fi fatal pentru bărbatul de 56 de ani.

„Intervenție la un accident rutier – TIR răsturnat în sat Bălțați, com. Bălțați, în urma evenimentului rezultând o victimă încarcerată.

La locul solicitării au fost direcționate o autospecială de intervenție și stingere și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași (tip B și tip C)”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Anchetă după accidentul din Iași

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale acestui tragic accident. Polițiștii vor analiza circumstanțele în care s-a produs răsturnarea TIR-ului și factorii care au contribuit la producerea acestuia.

Această tragedie subliniază încă o dată importanța respectării regulilor de circulație și a conducerii preventive, mai ales în cazul vehiculelor de mare tonaj. Un alt accident cumplit a avut loc în județul Iași, chiar la începutul acestui an. La acel moment, un copil a murit într-un autoturism răsturnat pe șosea. Mașina în care acesta se afla ar fi lovit un obstacol, iar mai apoi s-ar fi răsturnat pe șosea.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini inedite de la nunta Alinei Eremia. Motivul pentru care artista a plâns în ziua evenimentului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Ce schimbată e! Într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Ce schimbată e! Într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
A fost nuntă mare în showbiz-ul din România! După 9 ani de relație, artista noastră s-a căsătorit. Cum arată superba ei rochie de mireasă
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz-ul din România! După 9 ani de relație, artista noastră s-a căsătorit. Cum arată superba ei rochie de mireasă
gsp
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
GSP.RO
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
GSP.RO
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
Parteneri
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Vlad Pascu află abia în 21 august ce sentință primește, după accidentul mortal din 2 Mai. Ce le-au cerut avocaţii săi magistraţilor
Știri România 10:58
Vlad Pascu află abia în 21 august ce sentință primește, după accidentul mortal din 2 Mai. Ce le-au cerut avocaţii săi magistraţilor
Jumătate din blocurile din București nu au apă caldă. Care sunt străzile lovite de o avarie majoră în rețeaua primară de termoficare
Știri România 10:57
Jumătate din blocurile din București nu au apă caldă. Care sunt străzile lovite de o avarie majoră în rețeaua primară de termoficare
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
Fanatik.ro
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

CRBL a semnat cu PRO TV! Acum apare într-o emisiune de la Antena 1, dar din toamnă schimbă postul: Dan Badea și Ioana State vin cu el la pachet
Stiri Mondene 10:40
CRBL a semnat cu PRO TV! Acum apare într-o emisiune de la Antena 1, dar din toamnă schimbă postul: Dan Badea și Ioana State vin cu el la pachet
Imagini inedite de la nunta Alinei Eremia. Motivul pentru care artista a plâns în ziua evenimentului
Stiri Mondene 10:20
Imagini inedite de la nunta Alinei Eremia. Motivul pentru care artista a plâns în ziua evenimentului
Parteneri
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Elle.ro
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
TVMania.ro
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
HARTĂ. Alertă de vreme rea în 15 judeţe şi în Capitală
ObservatorNews.ro
HARTĂ. Alertă de vreme rea în 15 judeţe şi în Capitală
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Parteneri
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație”
GSP.ro
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Un avion a aterizat de urgență în Italia cu un motor în flăcări
Mediafax.ro
Un avion a aterizat de urgență în Italia cu un motor în flăcări
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Wowbiz.ro
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat
KanalD.ro
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat

Politic

PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cei 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cei 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Analiză
Politică 07:00
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Cele șase zodii care trag lozul norocos în luna septembrie. Vine cea mai bună perioadă din viața lor
Fanatik.ro
Cele șase zodii care trag lozul norocos în luna septembrie. Vine cea mai bună perioadă din viața lor
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează