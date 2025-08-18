Accident cumplit în Iași

Un accident tragic a avut loc în județul Iași, în noaptea de duminică spre luni. Un TIR s-a răsturnat în localitatea Bălțați, în jurul orei 1.30.

Șoferul, un bărbat de 56 de ani din județul Mureș, a rămas prins în cabina distrusă. Echipajele de intervenție au fost mobilizate imediat, însă eforturile lor au fost în zadar.

Intervenție amplă de salvare a șoferului

Pompierii și echipajele de salvare au ajuns de urgență la fața locului. Aceștia au încercat să-l salveze pe șofer, însă eforturile au fost în zadar. Conducătorul TIR-ului a fost prins între fiarele contorsionate ale cabinei.

Pompierii au reușit să-l elibereze pe șofer din cabina distrusă. Cu toate acestea, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Impactul s-a dovedit a fi fatal pentru bărbatul de 56 de ani.

„Intervenție la un accident rutier – TIR răsturnat în sat Bălțați, com. Bălțați, în urma evenimentului rezultând o victimă încarcerată.

La locul solicitării au fost direcționate o autospecială de intervenție și stingere și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași (tip B și tip C)”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Anchetă după accidentul din Iași

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale acestui tragic accident. Polițiștii vor analiza circumstanțele în care s-a produs răsturnarea TIR-ului și factorii care au contribuit la producerea acestuia.

Această tragedie subliniază încă o dată importanța respectării regulilor de circulație și a conducerii preventive, mai ales în cazul vehiculelor de mare tonaj. Un alt accident cumplit a avut loc în județul Iași, chiar la începutul acestui an. La acel moment, un copil a murit într-un autoturism răsturnat pe șosea. Mașina în care acesta se afla ar fi lovit un obstacol, iar mai apoi s-ar fi răsturnat pe șosea.

