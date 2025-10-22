În urma impactului, șapte persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital.

„În accident au fost implicate două tramvaie și un autoturism. Șapte victime, inclusiv un minor, au fost duse la spital, toate fiind conștiente și cooperante. Pompierii militari au intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu”, a transmis ISU Arad.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în coliziune a fost implicat și un autoturism.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat pentru Agerpres că o garnitură veche a pornit singură din depou.

El a explicat că, cel mai probabil, vatmanul a atins din greșeală maneta de pornire în momentul în care a coborât din cabină.

Acesta a alertat imediat colegii, însă tramvaiul a continuat deplasarea și a parcurs circa 500 de metri înainte de a se izbi de un tramvai de tip Imperio Civitas aflat pe aceeași linie.

Ambele garnituri au suferit avarii, iar reprezentanții Companiei de Transport Public (CTP), împreună cu polițiștii, au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

„Au fost mai multe erori umane la depou. Va fi și o anchetă penală, pentru că au fost victime. Avem și proceduri care au fost încălcate. Va fi nevoie de o expertizare tehnică a tramvaiului care s-a pus în mișcare necomandat și facem o anchetă internă, o cercetare extinsă pentru toate persoanele care aveau responsabilități pe partea de circulație”, a transmis Claudiu Godja.

