Documentul trebuie să ateste că titularul său fie a fost vaccinat anti-Covid fie are un test negativ recent, fie este imunizat după infecția cu noul coronavirus, arată sursa citată.

Inițial, parlamentarii europeni au cerut ca statele membre să suporte costul testelor PCR, însă unele dintr ele au refuzat. În cele din urmă, s-a prevăzut doar necesitatea unor teste „abordabile și accesibile”. Comisia Europeană va mobiliza 100 de milioane de euro, iar la nevoie va mobiliza suplimentar alte 100 de milioane.

„Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital Covid. Livrăm această nouă unealtă în timp record pentru a garanta libera mișcare pentru toți cetățenii”, a postat pe Twitter comisarul Didier Reynders.

White smoke: we have a deal on the Commissions proposal on the EU Digital Covid Certificate.



I welcome todays provisional agreement reached by @Europarl_EN and @EUCouncil.



We delivered on this new tool in record time to safeguard #FreeMovement for all citizens.?? pic.twitter.com/Fkgyohff2i