Greenpeace cere embargo de arme pentru Israel

Acțiunea vine în contextul în care organizația cere guvernelor SUA și Marii Britanii să impună un embargo asupra vânzării de arme către Israel, în urma reluării ostilităților în Fâșia Gaza pe 18 martie.

Poliția londoneză a raportat arestarea a cinci persoane pentru „degradări”, în timp ce Greenpeace susține că șase activiști, inclusiv coordonatorul executiv Will McCallum, au fost reținuți. Autoritățile au precizat că bazinul era accesibil publicului și că „nu s-a încălcat perimetrul de securitate al instalaţiei” diplomatice americane.

Aproximativ 12 membri ai organizației de mediu au participat la acțiune, vărsând lichid roșu din containere inscripționate cu mesajul „Stop Arming Israel”.

„Aceste arestări sunt o dovadă în plus că dreptul de a manifesta este atacat în Regatul Unit. În această acţiune s-a folosit colorant biodegradabil. A fost conceput să se disperseze şi elimine în mod natural”, a declarat Areeba Hamid, coordonatoare executivă Greenpeace.

Contextul și cerințele Greenpeace

Organizația ecologistă solicită un embargo asupra armamentului către Israel, în urma reluării ofensivei militare în Gaza pe 18 martie. Această cerere vine ca răspuns la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 în sudul Israelului și la acțiunile militare israeliene ulterioare.

Protestul Greenpeace se înscrie într-un context mai larg al activismului în Marea Britanie.

Recent, organizația Just Stop Oil, cunoscută pentru acțiunile sale controversate, a anunțat încetarea manifestărilor șocante, după ce mai mulți membri ai săi au fost arestați pentru blocarea autostrăzilor sau aruncarea de supă pe tablouri celebre.

