Actorul a ajuns la spital

Spre finalul primei părți a spectacolului desfășurat sâmbătă, 18 aprilie, un element de decor, cu o greutate de 20-40 de kilograme, a fost eliberat la momentul nepotrivit de către personalul tehnic și a căzut peste Călin Chirilă, precizează Ziarul de Iași.

Actorul a fost transportat de urgență la spital. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. De asemenea, potrivit unor surse din interiorul teatrului și citate de Ziarul de Iași, în instituție se vorbește despre consum de alcool în rândul personalului tehnic.

„În timpul spectacolului «Dale carnavalului» există un moment, la finalul primei părți, când actorii vin în față și tavanul din spate se prăbușește. Din păcate, manevra a fost realizată greșit și l-a lovit pe unul dintre actorii noștri. L-a lovit destul de puternic, ceea ce l-a făcut să se ducă la spital ca să își facă un CT la coloană”, a declarat Cristian Hadji-Culea, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Directorul instituției a spus că au fost făcute teste pentru alcoolemie imediat după incident, conform regulamentului intern.

„Conform regulamentului pe care l-am introdus, s-au făcut teste de alcool, ele s-au notat, vor fi analizate. Dacă șeful compartimentului constată că vreunul dă semne că ar fi băut, are obligația să îi pună aparatul. Cercetarea e în uz, juristul lucrează, va veni și comisia de etică. Lucrurile sunt în desfășurare, sper ca până la finalul săptămânii să clarificăm vinovățiile”, a precizat Cristian Hadji-Culea.

Al doilea incident, în patru luni

Un incident similar a avut loc pe 18 decembrie 2025, când același tavan fals a lovit pe alți doi actori ai instituției de cultură, tot în cadrul spectacolului „Dale carnavalului”. O persoană s-a ales atunci cu o lovitură la cap și o contuzie la brațul stâng, în timp ce o alta a fost atinsă de tavan, dar fără a fi rănită.

Spectacolul din decembrie a continuat, dar cel organizat pe 18 aprilie a fost întrerupt întrucât Călin Chirilă nu a mai putut continua, fiind preluat de o ambulanță și dus la spital.

