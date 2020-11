Potrivit reprezentantului său, Eddie Hassell a fost împuşcat duminică dimineaţă în ceea ce a fost, aparent, un furt de maşină. Incidentul este anchetat, nefiind încă destul de clar cum a avut loc crima.

Din primele informații, acesta s-ar fi petrecut în fața casei prietenei sale, într-o suburbie din Dallas, fiind vorba despre un jaf.

Conform USA Today, se pare că actorul de 30 de ani a fost găsit de poliție într-un autoturism furat. Ofițerii de poliție au confirmat că în acest caz o mașină a fost furată și mai apoi recuperată.

Eddie Hassell a fost transportat de urgență la spital, însă medicii n-au mai putut decât să constate decesul tânărului actor american.

Născut pe 16 iulie 1990, în Corsicana (Texas), Hassell a interpretat mai multe roluri mici în anii 2000 – 2010 şi s-a remarcat în lungmetrajul „The Kids Are All Right” (2010), în care a jucat alături de Julianne Moore şi Mark Ruffalo şi care a fost nominalizat la patru categorii ale premiilor Oscar înclusiv pentru „cel mai bun film”.

Eddi Hassell a mai apărut în producţii de televiziune precum „Studio 60 on the Sunset Strip” a lui Aaron Sorkin, „Jimmy Kimmel Live!”, „Oliver Beene”, „Joan of Arcadia”, „‘Til Death”, „Southland”, „Bones”, „Devious Maids” şi „Longmire”. A jucat şi în lungmetrajele „2012”, „The Family Tree”, „Jobs”, film despre Steve Jobs, „Family Weekend”, „House of Dust”, „Warrior Road” şi „Bomb City”.

FOTO: Hepta

