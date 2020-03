De Simona David,

Bruce Willis s-a născut în Germania, în Idar-Oberstein, pe 19 martie 1955, unde tatăl său, David, soldat american era într-o misiune. Acolo a cunoscut-o pe mama actorului, Marlene.

La doi ani după nașterea lui Bruce, familia Willis s-a mutat în New Jersey.

Bruce Willis a avut succes și în muzică, în 1987 lansând albumul „The Return of Bruno”. Piesa „Respect Yourself” a ajuns pe locul cinci in Billboard Hot 100 la vremea aceea.

A mai lansat un al doilea album „If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger”, care avea și melodii R&B.

Bruce a devenit foarte cunoscut pentru rolul lui John McClane în „Die Hard”.

GSP.RO Cristi Chivu a răbufnit în direct! Mesaj dur pentru oameni: „Stați dracului în casă și lăsați țuica!”