„Era vară, 2015. Am fost cu cortul în Vamă, nu aveam bani de cazare. Eram cu fata asta într-un cort, iubita mea de atunci şi pur şi simplu s-a întâmplat. S-a întâmplat în cort şi apoi am ieşit pe plajă pentru că ştiam eu un loc', a povestit Bogdan Iancu despre momentul în care a făcut dragoste pe plajă. Fără să îşi dea seama tocmai îi povestea celui din faţa sa cum a făcut dragoste când nu avea decât 15 ani. 'Păi şi tu, în loc să înveţi la fizică la 15 ani…”, i-a dat replica Andrei Ciobanu, potrivit Mediafax.

Andrei Ciobanu a relatat și el un moment incitant din viață, pe care nu a apucat să-l relateze în cartea sa.

„Eram la ziua mea şi aveam o prietenă. Eu cu baia am mereu probleme în viaţă. Tot timpul se întâmplă lucruri rele cu băile. Avem un prieten care avea piscină şi a zis să îmi fac ziua la el. Avea o singură baie. După ce am intrat în piscină am vrut să merg la baie. Uşa era descuiată şi când am intrat, era o fată, pe care nu o ştiam eu. Era în cabina de duş şi făcea duş. Am zis «Scuză-mă!», ea a zis că nu e problemă. Cum am zis că fac pe mine… am întrebat dacă o deranjează şi a zis că nu. Mi-am făcut ce aveam de făcut şi am cerut iar scuze şi am dat să plec. Ea a zis, «Nu vrei să rămâi până termin şi eu duşul?». Am zis «Ok», m-am aşezat pe veceu şi am vorbit cu ea. Nu am văzut nimic pentru că ea făcea duş după un geam mat. Şi tipa a terminat duşul şi a ieşit în sutien de după geam şi exact atunci a intrat prietena mea din acel moment. Prietena mea a plecat, eu am mers după ea să îi spun că nu e ce pare, că eu am stat doar cu tipa aia să facă duş şi în timp ce îi spuneam îmi dădeam seama cât de retard sună şi m-a părăsit”, şi-a amintit Andrei Ciobanu.

