Arestat pe 30 martie, pentru răpire și viol, Mills fusese eliberat pentru o cauțiune de 500.000 $ pe 6 mai.

Obsedat de fosta iubită

Ros de gelozie, actorul era obsedat de Erica. Femeia finalizase relația în urmă cu doi ani, scrie Metro. ”El, însă, o urmărea permanent”, a explicat mama femeii, Tammy Green-Price.

Acum a venit la fostul lor domiciliu, unde a legat-o cu forța pe mama Ericăi.

A așteptat 30 de minute ca fosta sa parteneră să ajungă acasă. De cum a intrat pe ușă, Hagen s-a rugat să se întoarcă la el. Femeia nici n-a vrut să audă, iar actorul a scos pistolul și a tras.

După ce a împușcat-o, Mills s-a sinucis cu aceeași armă.

Erica Price a supraviețuit miraculos

”Am crezut că urmăm noi, eu și copilul lor, de doar 4 ani. Era în spatele meu și singurul gând a fost să-l protejez. Când Hagen a luat din nou arma, am crezut că ne va ucide. Am auzit pistolul, i-am auzit trupul lovind podeaua și am deschis, în sfârșit, ochii. Mi-am dat seama că sunt în viață”, a povestit mama Ericăi Pierce.

În momentul în care paramedicii au ajuns la fața locului, ei au găsit-o pe Erica Piece în viață, cu răni la piept și la brațe, în timp ce Hagen nu mai avea semne vitale.

Erica se recuperează acum la spital.

