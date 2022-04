La două zile după ce s-a întors din vacanța din Singapore, Kenneth Tsang a fost găsit mort, în cursul zilei de miercuri, de către personalul hotelului în care stătea în Hong Kong, scrie Antena 3.

Actorul din „James Bond” se afla în carantină la hotelul din China. Angajații hotelului au anunțat oamenii legii și aceștia au intervenit de urgență. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru celebrul actor.

Actorul Kenneth Tsang a murit la 86 de ani

Pe 27 aprilie, trupul neînsuflețit al actorului a fost găsit de către angajații hotelului. Kenneth Tsang era un actor celebru și avea o carieră de peste 60 de ani. El a avut peste 200 de roluri în filme.

Rolurile sale memorabile au fost interpretate în timpul perioadei de aur a cinemaului din Hong Kong, în anii 1980 şi 1990, în filme precum „The Killer”, „Supercop”, „Peking Opera Blues” şi „Once A Thief”.

Printre filmele americane în care Kenneth Tsang a jucat se numără „James Bond. Die Another Day”, „The Replacement Killers”, „Anna and the King” și „Memoirs of a Geisha”.

Kenneth Tsang s-a născut pe 2 septembrie 1935, în Shanghai, China. Actorul a fost căsătorit de trei ori. Prima soție a fost membră a trupei unui circ, iar nunta a avut loc în 1969. După 10 ani au divorțat, iar din prima căsnicie avea un fiu, care a decis să locuiască cu mama lui. A doua căsnicie a actorului a fost cu Barbara Tang și împreună aveau o fiică pe nume Musette Tsang Mo-suet. Cea de-a doua căsnicie s-a încheiat în anul 1990. Patru ani mai târziu, Kenneth Tsang s-a căsătorit cu actrița Chiao Chiao.

