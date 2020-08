Cunoscută pentru rolurile din “Melrose Place” și “Charmed – Vrăjitoarele magice”, Alyssa Milano a postat un video pe Instagram și pe Twitter prin care arată că se confruntă cu o cădere masivă a părului, potrivit site-ului australian news.com.au.

Thought Id show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV