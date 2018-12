Cahill a găsit-o potrivită pentru acest rol pe Roxana Lupu. Actrița s-a lansat la Londra, unde și locuiește. „Fiecare ne închipuim, ca actori, că suntem unici și numai noi am putea interpreta un rol. Dar dincolo de asta, eu cred foarte mult în omul potrivit la locul potrivit. Acesta a fost drumul meu, e o șansă pe care nu o poți controla, ți se dă. Nu știu de ce mi s-a dat mie, dar am muncit să dau ce pot eu mai mult și mai bine”, a povestit Roxana la Libertatea Live.

După ce a apărut trailerul filmului, oamenii deja au început să comenteze. „Că regina avea ochii albaștri și eu îi am verzi. Că de ce se folosește limbajul acelor vremuri. Dar noi am vrut să facem un film pentru toată lumea, accesibil”, spune actrița. Și vrea să sublinieze și diferența dintre documentar și filmul artistic în care ea joacă: „Filmul artistic prezintă evenimentele reale într-o manieră artistică. Ceea ce s-a vrut cu acest film este ca eu, ca actriță, să arăt – dincolo de cum arată regina, cum este îmbrăcată, părul și machiajul – trăirile acestui personaj, emoțiile prin care a trecut, drumul ei spre a susține cauza reîntregirii României. Ar trebui să ne concentrăm pe mesajul filmului, care este despre România, despre o regină care luptă pentru România”.

Palatul Snagov, înlocuitor pentru Buckingham

Cu toate că filmul are scene care se petrec la Paris și la Londra, totul a fost filmat aici: „Am avut o scenă în Cișmigiu care ar trebui să aibă loc în Paris și am avut parte de o vreme extraordinară, cu un soare frumos. E frumos că am putut filma în România cu actori britanici și francezi veniți aici. Scena din curtea Palatului Buckingham a fost filmată la Palatul Snagov, cu un green screen (ecran verde pe care se proiectează ulterior alte imagini – n.r.) în spate și sigur va arăta foarte bine”.

A citit mult despre regină înainte de filmări

O femeie într-o lume a bărbaților și într-o epocă în care figuri politice feminine nu existau, regina Maria a rămas în inima românilor ca monarhul care a luptat infinit și a făcut sacrificii uriașe pentru reîntregirea țării. Ce înseamnă pentru un actor presiunea unui astfel de rol?

„Când am aflat că voi juca rolul reginei Maria, am avut parte de o serie de emoții din cele mai diverse, de la frică, spaimă că voi interpreta un personaj iconic din istoria României, poate cea mai cunoscută figură istorică, la entuziasm, bucurie și un avânt nebunesc de a face lucrul acesta. A fost complex și maturizant. Sunt recunoscătoare că am putut face parte din acest proiect”, mai spune Roxana.

Tânăra actriță s-a documentat, a citit cărți, s-a uitat pe filmări, pe fotografii și apoi a mers și pe instinctul regizorului Alexis Cahill, pentru care „Queen Marie of Romania” este primul lungmetraj. „Regizorul este britanic și regina este britanică. Fiind britanic, a putut să vadă dincolo de mit, a putut să vadă cine a fost regina Maria ca om”, mai spune Roxana Lupu.

Filmul „Queen Marie of Romania” va intra în cinematografe în luna mai a anului viitor.

