VIDEO/ Andreea Marin putea fi „Zâna handbalului”, dacă nu se lăsa de sport! “Eram inter stânga și căpitan de echipă”

Andreea Marin a cochetat nu mai puțin de 8 ani cu sportul de performanță. Vedeta a făcut handbal și era chiar talentată! Doar că, într-o zi, a spus „gata, școala e pe primul loc”. Și a renunțat.

„Am făcut handbal, am un mare respect pentru fiecare sportiv care aduce performanța pentru România într-un alt colț de lume. Muncește ani buni ca să ajungă la acea performanță. Eram inter stânga și căpitan de echipă. Și da, dădeam și goluri… Am renunțat însă, pentru că m-am dedicat informaticii și timpul alocat sportului a trecut pe planul doi, din păcate. Am continuat să fac sport, dar în alte forme”, a declarat Andreea Marin pentru Libertatea.