Actrița care a interpretat rolul Elaine Benes în serialul american de comedie ”Seinfeld” și care a revenit puternic în lumea cinematografiei cu rolul din seria de televiziune ”Veep”, a reușit să câștige lupta cu cumplita boală, potrivit Agerpres.

„Aş putea spune cu certitudine că am o apreciere mai profundă pentru lucrurile bune(…). Efectele chimioterapiei sunt cumulative, aşa că în mod cert am simţit acest lucru mai mult către final, însă mersul la muncă a fost o metodă fericită de distragere a atenţiei şi am fost foarte încântată că am puterea de a o face”, a declarat Julia Louis-Dreyfus adăugând că a fi creativ în viaţa profesională şi a-i face pe oameni să râdă ”este un dar”.

Actriţa americană distinsă cu numeroase premii, inclusiv Emmy, a fost diagnosticată cu cancer de sân în septembrie 2017. Ea a explicat că decizia de a face publică boala de care suferă a fost luată după ce a realizat că poate vorbi despre asta într-un mod care ar putea scoate în evidenţă ceva important.

„Accesul universal la asistenţă medicală a fost un subiect important pentru mine înainte de primirea diagnosticului şi cu siguranţă este şi mai important acum”, a spus Julia Louis-Dreyfus.

Foto: HEPTA

