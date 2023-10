Shaylee a acceptat să vorbească, pentru Sky, despre soțul ei, regizorul premiat Yahav Winner, dat dispărut de când așezarea a fost atacată de aproximativ 70 de teroriști Hamas, în zorii zilei de sâmbătă.

Shaylee își ține în brațe nou-născutul de o lună și spune că cineastul ar putea fi „rănit undeva” sau „ răpit”. În timpul interviului, mama femeii răspunde la telefon și cade la podea pe hol, cu ​​capul în mâini, după ce a primit o actualizare îngrozitoare de la Forțele de Apărare Israelului.

Tânăra strigă în mod repetat spre mama ei care tace, iar alți membri ai familiei îi iau bebelușul din brațe, ca să poată primi vestea groaznică că bărbatul ei a fost ucis.

Apoi începe să se plângă necontrolat, în timp ce rudele se unesc în durere și se adună în jurul ei.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

