Țigară încărcată cu 0,38 de grame de ulei de hașiș

Aglaia Tarasova, cunoscută pentru rolurile din filme precum „Interni”, „Led” şi „Holop”, avea o ţigară electronică Delire încărcată cu „un conținut maro închis”, care s-a dovedit a fi ulei de haşiş.

Greutatea substanţei interzise a fost de 0,38 de grame, ceea ce, conform Codului Penal al Federaţiei Ruse, se califică drept „cantitate semnificativă”.

A fost deschis un dosar penal pentru contrabandă cu droguri, infracţiune care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani şi amendă de un milion de ruble, circa 10.400 de euro.

Actriţa a fost reţinută pe 28 august, când se întorcea din Tel Aviv (Israel), unde canabisul este legalizat.

Aglaia Tarasova este fiica actriței Ksenia Rappoport şi a omului de afaceri Viktor Tarasov.

Instanţa din Domodedovo a confirmat că a primit o cerere pentru arest la domiciliu ca măsură preventivă, însă a aprobat doar interdicție a anumitor acțiuni: trebuie să fie acasă de la miezul nopții până la 6.00 dimineața, îi este interzis să folosească telefonul, cu excepția apelurilor la serviciile de urgență, a comunicării cu autoritățile de reglementare și cu anchetatorul.

„Trebuie să am grijă de bunici și încep filmările pentru 3 filme”

Inculpata însăși a cerut să fie lăsată liberă pentru a putea continua să joace, să plătească ipoteca și să aibă grijă de bunicii ei, pe care îi întreține și pentru care plătește o persoană care să-i îngrijească.

Vă rog să renunțați la arestul la domiciliu, mi-am predat voluntar toate pașapoartele, și rusesc și israelian. În plus, pe 12 septembrie încep filmările a trei filme și nu pot dezamăgi oamenii. Am făcut o mare greșeală, sunt foarte speriată.

Anchetatoarea Daria Antonova ceruse plasarea ei în arest la domiciliu până pe 9 noiembrie, susținând că Tarasova este acuzată de comiterea unei infracțiuni intenționate „împotriva sănătății publice și a moralității publice”.

Aglaia Tarasova. Colaj: Bloknot

Baschetbalista americană Britney Griner, 9 ani de închisoare tot pentru hașiș

Un vaporizator cu ulei de hașiș găsit în bagaje a devenit motivul pentru care a fost intentat, în 2020, un proces penal împotriva americancei Brittney Griner, campioană olimpice de baschet, care a zburat în Rusia.

Pe 4 august 2022, Tribunalul Himki din regiunea Moscova a condamnat-o pe Brittney Griner la 9 ani de închisoare într-o colonie penală cu regim general și o amendă de 10.400 de euro.

Doi ani mai târziu, Brittney Griner a fost eliberată la schimb cu rusul Viktor Bout, zis „Negustorul morții”, condamnat în SUA pentru trafic de arme.

Cu cocaină în lenjeria intimă

Potrivit Interfax și Novoie Vremia, pe 28 septembrie 2019, altă actriţă, Natalia Bocikareva (45 de ani), a fost reţinută, la Mosdova, în timp ce conducea un Cadillac. În timpul inspecției, în lenjeria intimă femeii a fost găsită o pungă cu 0,69 de grame de cocaină.

A refuzat să fie supusă unui examen medical pentru depistarea alcoolului și a drogurilor în sânge și s-a ales cu permisul suspendat pe un an și 8 luni.

Procesul a fost mediatizat, dar ea fost eliberată, în 2020, doar cu o amendă de 30.000 de ruble, circa 310 euro, și nu are cazier judiciar.

Anchetatorul a menționat că actrița „și-a reparat vinovăția transferând sistematic fonduri către o organizație caritabilă”.

Instanța s-a bazat pe articolul 76.2 din Codul Penal, care permite „exonerarea unei persoane de răspundere penală și amendarea dacă infracțiunea este minoră sau moderată, comisă pentru prima dată, iar inculpatul a acoperit prejudiciul sau a reparat în alt mod prejudiciul cauzat de infracțiune”.

