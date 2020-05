De Denisa Dudescu,

Cel care a lansat acuzațiile este fiul bătrânei, care a povestit momentele de coșmar prin care a trecut mama sa în Spitalul Municipal din Roman.

„Știind că mama suferă și de alte comorbidități, m-am deplasat la Roman, eu locuind în Iași. Am ajuns acasă și, văzând că starea mamei se înrăutățește, am sunat la 112. Am rugat cadrele medicale de pe Ambulanță să mă contacteze, să mă anunțe de starea mamei. Toată noaptea am sunat la spital să aflu cum este mama și nu mi-a răspuns nimeni”, a povestit bărbatul pentru Bună Ziua de Iași.

Acesta a spus că a sunat fără oprire la spital pentru a afla în ce stare se află mama sa, dar în zadar.

„Am sunat încontinuu la spital. Mama mea a fost diagnosticată și cu tumoră, a făcut un accident vascular cerebral și are și semipareză. Era clar că ne îngrijoram pentru starea ei. Când a plecat de acasă, mama se simțea foarte rău. Deși lăsasem numărul meu de telefon celor de la ambulanță, se pare că a fost în zadar”, a mai declarat fiul femeii.

Acesta spune că după ce mama sa a stat internată două zile, medicii au externat-o chiar la miezul nopții, deși se simțea rău.

„Eu locuiesc în Iași, nu aveam cum să conduc până la Roman, eram în starea de urgență și nu puteam circula după ora 22:00. Am insistat să discut cu medicul de gardă, și anume dr. Rodica Drăgan, ca să-i explic că mama este foarte bolnavă și nu poate merge acasă. Efectiv nu avea cine să se ocupe în acea noapte de starea ei. Am vorbit însă cu asistenta care, la îndemnul doctoriței, mi-a închis telefonul în nas”, mai spune bărbatul pentru Bzi.

Femeia a fost lăsată acasă fără rețetă, mai acuză fiul său.

”Știind că mama a făcut tratament cu antibiotic pe perioada spitalizării, am sunat din nou la spital să întreb ce tip de antibiotic ar trebui să ia. Am avut noroc că am discutat cu o asistentă binevoitoare. Mi-a spus medicamentația și am mers la farmacie, de unde, cu chiu, cu vai, am obținut antibioticul respectiv, deoarece nu aveam rețetă.”

O reacție a venit și din partea conducerii spitalului.

”A fost consultată și neurologic, a primit diagnosticul de atrofie cerebrală cronică și a continuat tratamentul. A fost efectuat biletul de externare, cu mențiunea de a se continua tratamentul. S-a menționat că nu este o urgență și a fost transportată la domiciliu cu ambulanța în jurul orei 24:00”, a declarat Andreea Țifan, purtător de cuvânt al Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Legat de ora târzie la care pacienta a fost externată, purtătorul de cuvânt al unității medicale a declarat: ”Dacă anul trecut erau poate 90 de cazuri în 24 de ore, acum avem 140-150 de prezentări la CPU. Este foarte aglomerat. Din acest motiv a fost trimisă la ora 24. A stat în interiorul spitalului, a fost supravegheată. Dacă nu avem cum să lăsăm aparținătorii să intre în CPU, toată lumea sună”.

Fiul femeii a spus că va face o plângere penală pe numele medicului care s-a ocupat de mama sa.

